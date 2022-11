Juan Carlos Simó presenta el libro “Filosofía Simó Diet, alimentación que Sana”

Durante un encuentro en el Atrio Central de Ágora Mall con amigos, relacionados y medios de comunicación, Juan Carlos Simó realizó la presentación formal de su libro “Filosofía The Simo Diet, Alimentación que Sana”.

El libro explica de forma sencilla la filosofía de The Simó Diet la cual está basada en tres pasos: eliminar, reparar y liberar. Tiene sus orígenes en la dieta de eliminación y definitivamente te abre el entendimiento a una alimentación que sana.

Esta guía de alimentación simple y eficiente permitirá que el lector se adentre en el entendimiento real de los patrones nutricionales que inflaman su organismo y le impiden sentirse en plenitud. “Si no aprendemos a sanar a través de los alimentos estos serán la razón de nuestras enfermedades” destacó el autor.

Durante el lanzamiento Juan Carlos Simó, recordó a los asistentes que: “Cada comida, cada ingesta tiene un impacto determinante en cómo nos sentimos, cómo procesamos nuestros pensamientos y cómo podemos ejecutar o desempeñarnos en el ámbito físico”.

Filosofía The Simó Diet, es el inicio de un largo camino de reconexión con las necesidades del cuerpo, un manual que enseña a escuchar lo que el organismo requiere en pasos sencillos.

Nutrir el cuerpo es un arte que se debe dominar con urgencia, al igual que salir del automatismo de la pérdida de peso solo como una obsesión estética. La influencia de modas, patrones e imitaciones han alejado a las personas de su origen, y la alimentación no ha sido ajena a estos cambios.

El libro cuenta con 122 páginas para que sea una fácil lectura, con la intención de despertar y liberar al lector de toda creencia errada sobre la alimentación.

Está dirigido a aquellos interesados en modificar su salud y estilo de vida para bien, motivando a través de esta obra a conectar con sus orígenes, escuchar el cuerpo, comer con hambre y entender la alimentación como la mejor medicina.

Juan Carlos Simó Velázquez destacado fisioterapeuta, licenciado en psicología clínica, strength coach y un dedicado mentor, apasionado por cambiar estilos de vida para bien, bajo una filosofía que impulsa el pensamiento crítico en un acto que determina la calidad de vida que los seres humanos tendrán: comer.

Simó se ha especializado en rehabilitación funcional, nutrición para transformación estética y prevención de enfermedades. En los últimos años se ha dedicado a estudiar medicina funcional en The Institute for Functional Medicine y continuó sus estudios en la American Academy Of Anti-Aging Medicine.