Vivir para el futuro, sin olvidar el presente

Ni siquiera los próximos fragmentos de segundos sabemos si serán posibles, pero nos ofuscamos tanto en las agendas, en los “visión board”, guardar ropas y joyas para fechas especiales; al igual que tantas cosas que limitan el presente, sin saber si hay un futuro… Hoy, por primera vez, se celebra el Día Mundial del Futuro, declaración hecha en la 41° Conferencia General de la UNESCO, en la que se invita a los países para acoger retos para un mejor porvenir.

Sin embargo, es lo particular lo que permite que lleguemos a lo general, cada uno debe mirar el futuro, sin quedarse en él, porque se puede ir la vida esperando lo que no llega y quizás no llegará. Sobre cómo hacerlo ha reflexionado y escrito la psicóloga Iratxe López, quien considera que es complicado dar una respuesta, pues los sueños y las metas son importantes para llevarnos de una etapa de nuestras vidas a la siguiente, pero pierden sentido ni no se disfruta del proceso (que simboliza el presente).

Si no llega lo que esperabas no será tan frustrante porque el mismo proceso te dejará saber que el camino ha valido la pena.

Consejos para esperar el futuro

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/02/grafico-grafico-de-rectangulos-a4bfa5c3.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/02/grafico-grafico-de-rectangulos-a4bfa5c3.jpg Disfruta cada paso del presente hasta que llegue ese futuro anhelado. (FREEPIK)

Recuerda que cada momento es un don. Nadie puede comprar el tiempo, valora el que estás viviendo sin cuestionamiento que hacen que se pierda entre quejas y sentimientos vacíos. No sacrifiques un buen presente por planificar un futuro que no sabes si llegará.

Ten presente que llegará, aunque no le pongas la vista. Falta tanto para… ya ha pasado tanto y no he logrado lo que me he propuesto, son parte de las tantas frases que estimulan al sentimiento de fracaso que te hacen ver el futuro muy lejos y el presente como si fuera el fracaso. Genera estrés, ansiedad y cansancio, en tiempo actual, lo que significa reducción de energías para actuar en pro de lo que planificaste.

La vida no es un plano arquitectónico. Los arquitectos diseñan y se apegan a su maqueta o plano, pero la vida depende de muchas cosas que no dependen de ti, que el éxito puede llegar de donde no lo imaginas, a veces es necesario fluir.

Hay beneficios para quienes logran sintonía entre su yo de hoy y el yo del futuro. Aplica en todos los aspectos: salud integral, bienestar económico, emocional, laboral y demás. ¡Claro! Ten en cuenta el punto anterior, la vida siempre acepta variaciones. Diversos estudios Psicológicos apuntan que, si aprecias cosas como la buena salud de hoy, te asegures de mantenerla para el mañana, por lo que será más fácil encontrar las herramientas que se necesiten, además te permite que sean reales y por tanto alcanzables. Según el terapeuta y escritor Jon Hershfield: "Si las personas están mejor conectadas con su yo futuro, tendrán una mayor capacidad para reconocer las consecuencias de sus decisiones actuales sobre su yo futuro".

¿Cómo planificar un futuro sin perderte?

Visualízate en lo que quieres, debe ser real, partiendo de quien eres y lo que tienes hoy.

Disfruta los pequeños pasos. Te ayudará en entrelazarte de manera más natural y sin frustraciones.

Oye tu voz interior, la cual te indicará cuando actuar, sin tantos cuestionamientos.

Concéntrate y busca motivación en tu día a día. Verás las cosas llegar antes de lo que te imaginas.