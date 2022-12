Sigue estos tips para crear tus reels y posicionar tu marca

Todo el usuario de Instagram se habrá dado cuenta de que la red social está impulsando el contenido audiovisual que conocemos como los “Reels”, lo que ha explotado la cabeza de los emprendedores que ya no solo deben enfocarse en su negocio, sino también pasar tiempo frente a una cámara para poder conectar con las personas.

Si en tu caso estás buscando dar visibilidad y posicionar tu marca en Instagram, Lucía Tapia Guerrero, creadora de @thehouseofcontentrd, ofrece tres recomendaciones para crear reels sin que represente un dolor de cabeza.

1. Haz de ellos parte de tu día

Hace unos meses vengo realizando un experimento que me ha funcionado súper bien para grabar reels y es que los hago parte de mi día. Constantemente me estoy grabando mientras trabajo, cuando me reúno con clientes, cuando salgo a caminar, cuando comparto en familia, me grabo mientras hago actividades regulares en mi día y más adelante solo es colocarle un poco de texto, un audio en tendencia y publicarlo en Instagram, todo esto sin generar ansiedad en mí, disfrutando el proceso con mis reglas. Instagram está apostando a lo orgánico, a lo natural y genuino y es una excelente oportunidad para que pongas este consejo en práctica.

"El crecimiento en Redes Sociales se trata de saber adaptar las tendencias a la esencia de la marca" Lucía Tapia creadora de @thehouseofcontentrd “

2. Consume el contenido de otros

Si no sabes qué tipo de contenido compartir, es momento de que saques tiempo de tu agenda para consumir reels de otros creadores. Así sean de un nicho diferente al tuyo, tienes la oportunidad de adaptarlo a tu marca y darle tu esencia. Es importante que veas tutoriales sobre el contenido que está en tendencia actualmente. En caso de no tener este tiempo, existen agencias que te pueden apoyar en la creación de contenido de tu marca.

3. Facilítale la vida al usuario

Los usuarios de Instagram suelen navegar por la aplicación con el celular en mute, por lo que es importante que coloques subtítulos en el reel que vayas a publicar y así llamar la atención del usuario, mientras que compartirlos por las historias es un paso que no se debe pasar por alto.

Las reglas de Instagram continuarán cambiando con el tiempo, pero tú eliges las que sigues, según la etapa de tu negocio y tu rutina diaria. No dejes que la tendencia se imponga a tu esencia.