Recomendaciones para ahorrar al comprar los regalos de Navidad de tus hijos

El conteo regresivo para Navidad ya inició. Como cada año, los niños esperan con ansias este día para encontrar debajo del árbol lo que pidieron en sus cartas, mientras que los adultos se preparan para los gastos que eso conlleva. ¡Atención padres! Aunque somos conscientes de que los precios están por las nubes, hay diferentes formas de ahorrar en las compras navideñas.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/14/un-grupo-de-folletos-sobre-una-mesa-de-madera-3cc6ce42.jpg

1. Fija un presupuesto que se ajuste a la situación familiar

Cada familia tiene una situación económica distinta. Lo ideal es fijar un presupuesto que se ajuste a ella y no salirte de ahí. Para evitar que tus hijos incluyan en su carta regalos que se salgan del presupuesto, una buena idea es supervisarlos y asesorarlos mientras la escriben. Así no se llevan desilusiones ni el bolsillo sufre.

2. Consulta los precios del mercado

En estas fechas, encuentras juguetes en casi todas las tiendas por departamento, además de las jugueterías. Ten presente que, aunque la variedad sea la misma, no todas venden al mismo precio. Consulta los precios de los diferentes lugares donde encuentras lo que pidieron tus hijos en la lista y determina dónde conviene más comprarlos. Recuerda que una diferencia mínima por articulo puede hacer la diferencia cuando lo sumas todo.

3. No busques lo más barato

Los juguetes de grandes fabricantes suelen tener precios elevados en comparación con otros similares que encuentras en importadoras, por ejemplo. ¿Te ahorras más al comprar lo que sale más barato? No necesariamente, porque a la larga duran mucho menos y ofrecen un funcionamiento de menos calidad. Aunque debas pagar un poco más, piensa en que estás haciendo una inversión.

4. No dejes las compras para el último día

Si dejas las compras navideñas para último momento te arriesgas a no encontrar lo que buscas o tener que comprar lo que haya al precio que esté. Los expertos recomiendan destinar un día específico para comprar, ya que hacerlo de poco a poco hace que termines gastando más.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/14/un-par-de-mujeres-con-vestidos-largos-d03b5db5.jpg

5. Opta por las tiendas online

Considerando lo complicado que es el tránsito en estos días, una buena opción es recurrir a las tiendas online. No solo estamos hablando de los grandes comercios internacionales (porque puede que el pedido no llegue a tiempo), sino de las tiendas locales que disponen de páginas en internet a través de las que puedes comprar y recibir en casa. Esto también ayuda a no exponerte a todas las tentaciones que encuentras en una tienda física que pueden sacarte de presupuesto. Para evitar estafas, cerciórate de que las direcciones web comiencen con "https://" y no con "http://".

6. Revisa las garantías y políticas de cambio

Algunas tiendas ofrecen más días que otras para hacer cambios y devoluciones. Es importante que tomes esto en cuenta, en especial si comprarás los regalos con mucho tiempo de antelación. Recuerda guardar las facturas de compra, ya que es obligatorio presentarlas para estos fines.

7. Dona lo que ya no usen

Puede que esta recomendación no represente ningún beneficio para tu bolsillo, pero sí para el de otros padres que quizá no pueden comprar obsequios para sus hijos en estas fechas. Pasa inventario de los juegos que están en buen estado que puedan pasar a nuevos dueños y haz a tus hijos parte del proceso, para sembrar en ellos la cultura de dar. Puedes ponerte de acuerdo con familiares, amigos o vecinos que también tengan hijos para hacer donaciones masivas.