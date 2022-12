Tres bebidas que evocan la Navidad

Las reuniones en Navidad tienen sabores exquisitos, como ciertas bebidas que, sin duda alguna, son especiales y esperadas en estas fechas.

A ley de días para decirle adiós al 2022, da gracias por quienes están a tu lado y a ellos bríndales esas preparaciones, que no tienen que contener alcohol, de hecho, si lo excluyes hasta mejor es porque no agrega nada positivo a tu bienestar, menos en la etapa infantil, en la que un día ¡sí significa!, ponerlo a su disposición es un acto de irresponsabilidad.

A continuación te las revelamos:

Ponche de sneakers

Ideal para toda la familia y los niños porque no tiene alcohol. (FREEPIK)

Es una experiencia llena de energía y la alegría que produce consumir chocolate en este tipo de bebida que tiene la fama de ser ideal para las celebraciones y ocasiones especiales, que comparte Chanelle Polanco.

Ingredientes:

1 litro de ponche comercial o mezclar 2 latas de leche condensada y 2 de evaporada

1 barra de chocolate sneakers triturada

3 cucharadas de mantequilla de maní

3 cucharadas de pasta de vainilla o vainilla líquida

Chocolate Risi opcional

Preparación

En una cacerola mezclar todos los ingredientes con la ayuda de un batidor manual, vaciar en un frasco y refrigerar y servir. También se pueden licuar para una textura más espesa.

Chocolate memorable

Esta bebida es una tradición que vale la pena conservar. (PEXELS)

Es un símbolo de alto nivel desde que se comienzan a refrescar las temperaturas, no importa la hora, evoca conversaciones, alegría y otras sensaciones de bienestar, si eres de los que todavía no se anima a hacer uno, con esta receta no tendrás excusas.

1 taza de chocolate (preferiblemente orgánico)

4 tazas de agua

1 cucharadita de clavo dulce

1 astillas de canela

1 tirita de cáscara de limón

1 cucharada de azúcar (opcional)

Jengibre rallado

Leche evaporada (opcional)

Marshmallows (opcional)

Preparación

Lleva a fuego el agua, la canela, el clavo, la cáscara de limón y el jengibre, cuando la mezcla hierva agrega el chocolate, deja unos dos minutos, agrega la leche y el azúcar, recordando que son opcionales y sirve con algunos Marshmallows.

Té exótico

Es fácil de hacer y muy ligero. (FREEPIK)

El jengibre es uno de esos ingredientes propios de la Navidad y el té es muy demandado, quizás porque abundan los resfriados. Lo cierto es que es delicioso, no importa si estés afectado por la gripe.

1 cucharada de jengibre

1/2 cucharada de cúrcuma

2 tazas de agua

una ramita de menta

El zumo de un limón

miel al gusto

Preparación

Hierve el agua, apaga el fuego y agrega todos los ingredientes. Sirve y disfruta.