Primera Navidad sin ti: ¿Cómo vivir el duelo?

Cada vez que se acerca el fin y el inicio de un año las emociones se sienten con mayor intensidad. Lo alegre es doblemente alegre y lo triste se siente con profunda tristeza, así lo comenta la psicóloga y educadora Nancy Patricia Cano.

“En Navidad todo se vive con mayor intensidad. La pérdida de un ser querido o la ruptura de una relación significativa hace que nuestro duelo se viva de forma más intensa y compleja. Y es que en Navidad estamos más sensibles y nuestras emociones están a flor de piel”, afirma la creadora del espacio @eduaccion.

Para ella, lo importante en esta época es darnos el permiso para dejar que las emociones fluyan. “Es importante aceptarlas, vivirlas y expresarlas. Si quieres celebrar, celebra. Date el permiso de disfrutar pequeños momentos, porque es seguro que a esa persona le gustaría verte sonreír”, dice.

Si no quiere celebrar…

Al mismo tiempo asegura que si, por el contrario, no te sientes bien, y no quieres celebrar, no celebres. “No tienes que cumplir con lo que se espera socialmente en una festividad como esta”.

La psicología manifiesta que en esta época tu puedes decidir cómo vivir esta época del año. Ya que no existe una fórmula mágica, ni una receta única para sobrellevar una Navidad en duelo.

Además, comparte algunas recomendaciones para ayudarte a vivir la perdida de forma adecuada y, a la vez, celebres la festividad según sientas y deseas.

No es obligatorio celebrar

La doctora Cano explica que es importante decidir en familia la forma en que van a celebrar este año. Esta debe ser una decisión democrática. Lo ideal es optar por lo que la mayoría desea hacer, respetando a los que, quizás, tienen otros puntos de vista.

Reconoce que esta Navidad será diferente

-Date permiso para estar alegre y también para estar triste. Puede que en un mismo día sientas varias emociones y al día siguiente otras emociones diferentes.

-Comprende que vives un momento difícil. Reconoce tus emociones, ponle nombre, escribe sobre ellas, dibújalas y conversa con alguien cercano.

-Reflexiona de qué forma y con quién deseas estar en estos días.

Hacerte el “fuerte” no es opción

Si tienes deseos de llorar, llora. Si te sientes triste, expresa tu tristeza.

Tienes permitido de extrañar, sentir nostalgia y hasta enojo.

También, permítete estar alegre, a pesar de que tu ser querido ya no los acompaña. No te dejes llevar por “el qué dirán” o por lo qué y cómo “debería ser” ante las circunstancias. Sentir alegría no significa que no extrañas a tu ser querido.

Honra la memoria del ser querido

Hagan un álbum con fotos y videos de lindos recuerdos del ser querido. Si es un álbum digital aprovechen para verlo en familia. Si es un álbum en físico, colóquenlo en un lugar especial de la casa.

Escuchen canciones significativas.

Realicen una obra social en memoria del ser querido. Elijan algo que él/ella hubiese sido feliz de hacer en vida.

De forma individual, escríbele una carta y exprésale todo tu agradecimiento. También, es válido escribirle lo mucho que lo extrañas.

Hacer presente a este ser querido durante estos días

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/21/un-hombre-y-una-mujer-al-lado-de-una-mano-ac92119f.jpg

Recuerden anécdotas, costumbres y jocosidades compartidas con él/ella.

Coloquen un adorno en el árbol de navidad que tenga su nombre, para así simbolizarlo y hacerlo presente.

Enciendan una vela en su nombre.

Agradecer el tiempo compartido

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/21/una-mujer-sonriendo-336ea2f2.jpg

Conversen sobre todo lo positivo y atesoren los aprendizajes que en vida ese ser querido les transmitió.