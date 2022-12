Ericarol Carlo: “Tenemos que reaprender esa capacidad de buscar espacios de reflexión y soledad”

Ericarol Carlo acaba de lanzar su primer libro. “Más presente en 66 días” pretende ser una herramienta para ayudar a cualquier persona a desarrollar la capacidad de estar más presente. ¿Por qué? Porque apagar el piloto automático permite mantener la atención en el “ahora’ y con ello disfrutar más de tu propia vida, sin distracciones ni interrupciones ¿Te animas a generar el cambio como propósito de Año Nuevo? La misma Ericarol nos cuenta cómo lograrlo.

¿Cómo llega el mindfulness a tu vida?

En el 2015 me apunté a una clase online llamada “La Ciencia de la Felicidad”. Me llamaba mucho la atención el tema de la felicidad, precisamente porque estaba atravesando una etapa difícil en mi vida en ese momento y estaba buscando respuestas. Una de las preguntas que me hacía durante esa etapa era “¿Por qué son felices las personas felices?”. En esa clase aprendí que la felicidad depende de tres factores: la genética, las circunstancias externas y las actividades intencionales. Sobre la genética, no estamos condenados pues podemos transformar nuestros genes de manera positiva con hábitos saludables. En cuanto a las circunstancias externas, tendemos a sobredimensionar aquello que creemos nos hará felices para toda la vida, como la pareja, el carro, el trabajo que tenemos. Y, por último, todo lo que hacemos para procurar nuestra propia felicidad, esas son las actividades intencionales, y allí encontramos la gratitud, el perdón, la autocompasión y, por supuesto, el mindfulness.

Acabas de lanzar “Más presente en 66 días”, ¿realmente se puede lograr un cambio en este lapso?

El estudio científico más reciente, hecho en el 2009 y que sustituye el estudio anterior sobre inclusión de hábitos que establecía solo 21 días, destaca que, dependiendo de la dificultad del hábito, podemos implantar un hábito potenciador o reemplazar un hábito limitante por uno potenciador en nuestras rutinas entre 18 y 284 días, añadiendo que, para arraigarnos a una nueva rutina, 66 días son suficientes. Las conductas pueden tomar meses y hasta años para establecerse, sin embargo, en 66 días puedes afinar esa identidad que quieres lograr y mejorar el proceso explorando lo que funciona mejor para ti.

Los dos primeros días son fundamentales, ¿por qué?

La persona que lea el libro, día por día, siguiendo las instrucciones al pie de la letra, sin saltarse nada y sin desesperarse, estará ejercitando la paciencia que es una de las actitudes que se desarrollan con la atención plena. Si evitas la compulsión de leerlo completo los dos primeros días, ya habrás logrado un 50% de lo que queremos enseñar a los lectores.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/16/texto-carta-e875033f.jpg

Este libro tiene una lectura muy específica, una cápsula a la vez, acompañada de un audio, ¿nos los explicas mejor?

Este libro contiene 66 indicaciones, una por día, acompañadas de 8 audios. Las tareas empiezan bien simples y, a medida que nos vamos acercando a los 66 días, se tornan un poco más profundas o retadoras. Durante varios días encontrarás tareas y audios repetidos, pero desarrollar el hábito de estar presente te mostrará que no importa qu´´ tan repetitiva sea una acción, siempre encontrarás algo curioso y diferente cada vez. Por ejemplo, intenta observar tu respiración con una actitud de aceptación, sin etiquetar lo que estás haciendo como bueno o malo o aburrido y con curiosidad y te darás cuenta de que en cada inhalación o exhalación tienes una experiencia diferente.

¿Qué cambios garantizas que encontrará la persona cuando termine el libro?

La persona aprenderá de primera mano lo que es el mindfulness. No a través de teoría sino de pura práctica. En el mindfulness, una onza de práctica es más significativa que una tonelada de teoría. Si sigues las indicaciones y lo lees un día a la vez, realizando los ejercicios, garantizo mejores resultados que alguien que lo lea de un tirón. Estos cambios son: estar más presente, como indica el título, apreciar las pequeñas cosas que pasamos por alto, reflexionar y darse cuenta de los ajustes que necesitas haces para vivir con mayor bienestar y felicidad. Favorablemente será el inicio de una revolución personal que llevará al lector a iniciar cambios más profundos y definitivos que le harán crecer.

Recomiendas vivir el presente, o lo que se llama Atención Plena, ¿cuál es la importancia, y en qué beneficia enfocarse en el presente?

Estar en el pasado o en el futuro no es vivir. Vivimos cuando estamos totalmente inmersos en la experiencia, sea esta agradable o desagradable. No nos perdemos esos momentos, disfrutamos más lo que estamos haciendo, estamos en el SER y no en el hacer, aumenta nuestra consciencia. El presente, como sabemos, es nuestro mayor regalo. Es ahí donde realmente transcurre la vida. Cuerpo, mente y alma en el mismo lugar al mismo tiempo.

Sugiéreme un ejercicio que todo el mundo puede hacer para poner en práctica la atención plena en su día a día.

El ejercicio que recomiendo es intentar hacer una actividad rutinaria diaria como bañarse, fregar, manejar, comer, con plena atención en el momento presente. Nos anclamos a nuestros sentidos, que nos facilitan ese arraigue al presente y, si nos distraemos, volvemos nuevamente a enfocarnos en la actividad. Ese ir y volver, ir y volver, desarrolla el músculo de nuestra atención para que estar presentes primero se convierta en un hábito, luego en una habilidad y por último en una actitud.

¿Piensas que el Mindfulness es para todo el mundo?

Las actividades rutinarias, que llamamos práctica informal en mindfulness, sí considero que son para todo el mundo. En cambio, la práctica formal o meditación, si se acercan a nosotros personas con altos niveles de ansiedad o depresión, si nunca han meditado antes, les recomiendo ir primero a un psicólogo o a un psiquiatra, dependiendo de la gravedad de su condición y que, con permiso de este profesional, inicien su aprendizaje del mindfulness cuando este lo considere. Igualmente, a las personas con duelos muy recientes, recomiendo que dejen pasar un tiempo, al menos tres meses, antes de iniciar. Practicar mindfulness, de hecho, evita que los duelos se compliquen.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/16/mujer-sonriendo-con-blusa-rosa-54fc52fc.jpg

"Practicar mindfulness diariamente te rodea de una calma y una energía que te permiten ser más funcionales en momentos retadores" Ericarol Carlo Mentora de mindfulness “

¿Qué beneficios aporta practicar diariamente el mindfulness en el ámbito personal?

La persona que practica mindfulness encuentra una mejoría en la gestión de su tiempo, de su atención, del estrés, de los pensamientos y, por supuesto, de las emociones. Además, se desarrollan el autoconocimiento y el autocuidado. Practicar mindfulness diariamente te rodea de una calma y una energía que te permiten ser más funcionales en momentos retadores. Encuentras mucho balance en tus roles.

¿Y en el plano profesional cómo influye?

A nivel laboral, los beneficios que hemos notado en las empresas donde hemos incluido el mindfulness como parte de su cultura son: mayor integración de los colaboradores, desarrollo de la capacidad de liderazgo en personas claves, aumento de la motivación y el compromiso y mejor comunicación entre los colaboradores. Además, optimiza la claridad y el rendimiento, pues aprendemos a filtrar información no relevante y a encontrar ese punto de equilibrio de estimulación para evitar la apatía y el letargo.

Es importante que, luego de terminada la capacitación, la empresa desarrolle actividades continuas de mindfulness para que alcance a toda la organización y sobre todo que los líderes se unan a las capacitaciones, ya que esto se logra de arriba hacia abajo, es decir, desde las cabezas de la empresa hasta los puestos menores. Empresas como SAP, Google, AETNA, IBM, entre otras, tienen incluso una posición directiva para garantizar esto y se llama Chief Mindfulness Officer o director ejecutivo de mindfulness.

¿Qué pautas aconsejas para el estrés y la ansiedad que genera la rutina del día a día?

Hay muchísimas herramientas para gestionar el estrés y la ansiedad, pero recomiendo el mindfulness porque considero que es la más completa ya que tiene un rango de alcance mayor. Puede aplicarse y diseñarse para todas las áreas de tu vida: trabajo, educación, pareja, ser padres, sexo, inteligencia emocional, etc.

Mis consejos para gestionar estos grandes males de nuestra sociedad moderna en nuestro día a día es, primero, hacer las paces con el estrés y la ansiedad, pues la aparición de estos te muestra la necesidad de un cambio en tu vida. O sea, te está indicando moverte hacia algo positivo. Segundo, reconocer todo aquello que detona tu estrés y tu ansiedad, pues no todos tenemos los mismos detonantes. Tercero, buscar espacios de quietud y silencio en tu día. Hace poco leí que estamos pagando por algo que es gratis. Estamos pagando para aprender a estar en silencio. Se nos ha olvidado. Tenemos que reaprender esa capacidad de buscar espacios de reflexión y soledad.

¿Puedes contarnos el caso que de una persona a la que hayas ayudado mediante el mindfulness o quizás le haya cambiado la vida tu libro?

Tenemos muchísimos casos de éxito en los 4 años que tiene nuestra empresa INDOMIND en el país.

Varios casos me han tocado mucho, como el caso de una joven que llegó a nuestras puertas con un grave caso de ansiedad. Era una joven de bajos recursos y lo que hicimos fue pagarle consulta con uno de los mejores psicólogos de la ciudad, al tiempo que le enseñábamos a practicar mindfulness. Hoy día, esta joven es maestra y hemos podido ser partícipes de su mejora continua.

En el caso de la certificación como Líder Difusor en Mindfulness que abrimos solamente 10 cupos cada año, tenemos ya más de 50 egresados entre nuestro país, Puerto Rico, Colombia y Estados Unidos. En este caso, en los testimonios que recibimos de dichos egresados, el más común es que el mindfulness los ha ayudado a mantener el ritmo en sus trabajos evitando caer en el desgaste profesional. También, como son clases grupales, la alianza que se forma entre los participantes es muy emotiva. Sobre todo que, en cada edición, las personas indican que logran grandes descubrimientos sobre sí mismos.

Me gustaría resaltar que somos los primeros y únicos en capacitar a las personas con esta herramienta en República Dominicana, sobre todo a nivel corporativo. Realizamos también la primera y única conferencia de mindfulness en el año 2019, donde trajimos al país importantes figuras latinoamericanas del mindfulness. Creamos la Asociación Dominicana de Facilitadores de Mindfulness (AFAMI), la cual presido, para agrupar a todos los representantes de esta práctica en el país y garantizar la calidad de la enseñanza. Actualmente, de manera individual, nuestras enseñanzas son virtuales, pero a nivel empresarial son presenciales.

Este año solamente hemos logrado impactar casi 800 personas, demostrando lo importante que es el mindfulness para los retos que enfrentamos hoy día.

P.D. Este libro está disponible en Cuesta Libros, Amazon y a través de sus redes @ericarolcarlo