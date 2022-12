Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort presenta un nuevo diseño

Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort reabre tras una renovación por valor de 40 millones de dólares, llevada a cabo para mejorar la experiencia de los huéspedes en todas las áreas del complejo. Hoy, el resort se presenta como un complejo reimaginado con 596 suites de nuevo diseño, incluyendo 58 suites swim-up, áreas solo para adultos renovadas, nuevos conceptos de restauración y amplias mejoras en el centro de convenciones del establecimiento. Además de estas mejoras, el complejo ha lanzado nuevos servicios de lujo mejorados que se estrenarán en cada hotel Paradisus.

Situado en la playa de Bávaro en República Dominicana, Paradisus Palma Real ha sido rediseñado para integrarse aún más con la naturaleza circundante de Punta Cana. Las 596 suites cuentan con espacios inundados por luz natural , que combinan muebles de madera rústica con tonos tierra, diseñados para proporcionar relajación y serenidad desde el momento en el que los huéspedes llegan.

En el nuevo diseño, un homenaje a la ubicación frente a la playa, se han utilizado materiales naturales y marrones neutros y bronceados para emular la sensación de sentarse en la arena del Caribe. Las suites comprenden entre 48 y 150 metros cuadrados y cuentan con amplias áreas de estar, balcones o terrazas amueblados con vistas al jardín o al mar, duchas tipo lluvia y artículos de tocador de la marca Biology Smart Skincare. 58 de estas suites renovadas serán swim-up. Los huéspedes tendrán su propia piscina a, literalmente, un paso de su habitación y también una terraza privada totalmente amueblada, para disfrutar del maravilloso clima caribeño.

El complejo también ha presentado nueve conceptos de restauración de nuevo diseño que proporcionarán a los huéspedes una amplia variedad de experiencias gastronómicas de cocina asiática, mexicana e italiana, entre otras. De estos nueve conceptos, el resort ha presentado dos nuevos restaurantes solo para adultos, Flora, que ofrece sabores artesanales, delicias veganas y platos km 0 sostenibles, y Malva, un buffet de estilo bazar acogedor e informal donde los huéspedes pueden saborear la cultura dominicana durante el desayuno, el almuerzo y la cena a la carta.

Paradisus Palma Real reabrirá con varias nuevas experiencias mejoradas para sus huéspedes y las mismas también se estrenarán en los otros cuatro destinos turísticos de Paradisus.

Entre ellas, los huéspedes que deseen un toque especial durante toda su estancia en la habitación podrán llevar su experiencia a otro nivel con Nikté. Diseñado para satisfacer a los huéspedes que buscan lujo y comodidad, Nikté at Paradisus by Meliá proporciona una experiencia superior de suite a través de una serie de servicios exclusivos y beneficios que incluyen categorías de habitaciones premium, servicio de descubierta, minibar premium, un conserje de destino personal, reservas de cena prioritarias y un circuito de aguas en el YHI Spa del complejo.

Para los viajeros que buscan una estancia más íntima, los huéspedes que se alojen en cualquier resort Paradisus by Meliá pueden experimentar el oasis solo para adultos que es The Reserve. The Reserve at Paradisus by Meliá ofrece a los huéspedes acceso a las áreas exclusivas para adultos del complejo, incluidas playas privadas, piscinas, salones y una variedad de ofertas gastronómicas superiores.

The Reserve at Paradisus Palma Real ha sido completamente renovado y ofrece a sus huéspedes 152 suites amplias, un restaurante privado con cocina mediterránea, servicios de conserjería y descubierta y un exclusivo registro de entrada y salida privado.

Tanto los huéspedes de Nikté como los de The Reserve también tendrán la oportunidad de vivir el nuevo programa inmersivo de Paradisus: Destination Inclusive. Completamente nuevo en el mercado del todo incluido, Destination Inclusive® está diseñado para conectar a los huéspedes con las comunidades locales y su naturaleza circundante. La experiencia inmersiva, incluida en la tarifa diaria de estas categorías, le descubrirá a los huéspedes las áreas más remotas y explorará verdaderas conexiones locales. Cada ubicación de Paradisus ofrecerá una experiencia única en el destino.

Además de los innumerables servicios disponibles en Paradisus Palma Real, incluido el acceso a 11 piscinas, un impresionante YHI Spa y gimnasio, cerca del Cocotal Golf & Country Club, el complejo también ha renovado su centro de convenciones de 4,000 metros cuadrados. Con una nueva decoración y diseño, el centro ofrece 12 salas de reuniones únicas con una variedad de instalaciones aptas para grupos de todos los tamaños.

Además, ofrece espacios para eventos y reuniones al aire libre y en zonas cerradas, incluido un catering de 5 estrellas, personal bilingüe, servicio de azafata, equipo audiovisual moderno, filmación / grabación bajo petición y tecnología de vanguardia. Con una capacidad máxima de 1500 personas, Paradisus Palma Real es un lugar ideal para cualquier reunión, convención y grupo de ocio.