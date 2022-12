¿Viajas al interior del país este fin de año? Sigue estos tips para organizar tu equipaje

Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo son la excusa perfecta para descubrir algún nuevo destino en el interior del país. ¿Ya hiciste tus planes para este fin de semana fuera de la ciudad? Así sea que vayas a una villa en Punta Cana o a una cabaña en las montañas de Jarabacoa, presta atención a esta lista de recomendaciones que ofrece Edili Bethancourt, creadora del blog de viajes y fotografía @throughmyeyesdr, para organizar tu equipaje, sacando partido al espacio y garantizando que tus atuendos no se estropearán.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/mujer-sentada-en-una-mesa-c9f195ec.jpg

1. Haz una lista de lo que necesitas. La intención es que no se nos quede nada, pero casi siempre olvidamos una que otra cosa. Por eso, lo más recomendable es que hagas una lista de todo lo que necesitarás llevar a tu viaje dependiendo el destino. Es importante que empieces a listar con tiempo, así a medida que vayas recordando, podrás ir agregando.

2. Elige el equipaje ideal. Quizá nunca te hayas detenido a pensar que el tipo de equipaje que elijas es determinante para mantener tus outfits en buen estado. Si eres de los que prefiere llevar un bulto pequeño, piénsalo mejor. Cuando fuerzas para que este cierre, la ropa se tiende a arrugar al presionarse con las demás.

3. Crea combinaciones de atuendos con las mismas prendas. Te sorprendería la infinidad de looks que puedes crear con un mismo pantalón o falda, para evitar tener que llevar demasiadas cosas contigo. Así que dale una chequeada a tu clóset y juega combinando tus prendas de vestir.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/una-persona-con-una-maleta-1003f36a.jpg

4. Enrolla la ropa. En lugar de doblar la ropa, enróllala. Además de que te ayudará a ahorrar espacio, también facilitará la búsqueda dentro del equipaje, una vez estés en tu destino.

5. Coloca la ropa más pesada debajo y las livianas arriba. Hay algunas prendas, como camisas y pantalones de vestir o abrigos, que no es recomendable que las enrolles. En ese caso, opta por doblarlas bien y colocar las más pesadas abajo y livianas arriba, para que se estrujen lo menos posible.

6. Si llevas piezas con lentejuelas o pedrería, guarda al revés. Si el atuendo que escogiste para finalizar el año incluye lentejuelas o piedras, dobla con la parte de adentro, hacia afuera. De este modo evitas que se maltrate o se enganche de otras piezas empacadas.

7. Utiliza separadores. Los separadores ayudan bastante a organizar y mantener todo en orden en el bulto o maleta, ahorrar espacio y proteger todos nuestros artículos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/una-bolsa-de-papel-520cfa57.jpg

8. Lleva bolsas vacías para la ropa sucia o mojada. Sobre todo si tu destino incluye playa, debes poner especial énfasis a este consejo. Aplicarlo permitirá que no mezcles las piezas mojadas o sucias con lo que aún no te has puesto dentro de tu equipaje.

9. Crea una bolsa de higiene personal, utilizando envases pequeños. Llevar todos tus productos de higiene y cuidado personal en envases grandes no es nada factible. Lo que debes hacer es rellenar envases pequeños con lo que necesites y posteriormente entrarlos en una bolsa o funda para que, en caso de que se derrame, no dañe tu ropa.

10. Usa perchas para la ropa de materiales que se puedan arrugar. Si definitivamente quieres asegurarte de que alguna pieza no se vaya a estrujar, mejor llévala en percha.

11. Coloca medias y otras prendas dentro de los zapatos. Para evitar que tus calcetines y ropa interior se extravíen en el bulto o la maleta, colócalos dentro del calzado. Así, además, también ahorras espacio.