Siete hoteles a la carta para desconectar en República Dominicana

SD. Buscamos diseño, habitaciones bonitas, un servicio que nos mime y el mejor menú posible. Son hoteles boutique que seducen al más sofisticado de los mortales. Lugares únicos que con maestría mezclan increíbles paisajes naturales y, sobre todo, mucha sofisticación. ¡Y los tenemos todos aquí, en nuestra isla! Descúbrelos...

1. Àni Dominican Republic

Si buscas una escapada a otro nivel, Àni Dominican Republic espera por ti. Enclavado en Río San Juan, este resort privado cuyo servicio de excelencia alimenta el alma es perfecto para tomar el sol, descansar, unir lazos entre familiares y amigos, descubrir lo mejor de la zona norte y abandonarse a los placeres de una exquisita comida (la del chef Juan Mena, oriundo de la zona de Río San Juan, atrapará todos tus sentidos) o un placentero spa. Integrado por dos villas principales (Villa Larimar y Villa Ámbar), que pueden ser reservadas al completo o divididas, Àni Beach Resort cuenta con 14 habitaciones en total.

2. Casa Colonial Beach & Spa, Puerto Plata

Caracterizado por su elegancia clásica y estilo contemporáneo, esta propiedad, dotada de una gran originalidad y encanto, está localizada en Playa Dorada, Puerto Plata. Sus habitaciones están exquisitamente diseñadas para brindar lujo y comodidad. Además, cuenta con dos encantadores restaurantes: “Lucía”, de cocina asiática y hermosas vistas a la exótica jungla de manglares; y “Veranda”, el lugar ideal para disfrutar del desayuno y las comidas. No dejes de mimarte en el Spa Bagua, que ofrece los mejores tratamientos locales y europeos.

3. Sanctuary Cap Cana Golf & Spa, Cap Cana

Considerado uno de los más lujosos resorts en el Caribe, ofrece elegantes suites para alojamiento y exquisitos restaurantes dentro de una propiedad cinco estrellas. Diseñado como una pintoresca aldea mediterránea con 176 suites de amplios espacios, decoradas en estilo minimalista y moderno, con connotaciones e influencias orientales, caribeñas y coloniales. Los farallones que bordean el Mar Caribe crean un deslumbrante escenario para el golf, con un campo diseñado por Jack Nicklaus.

4. Le Sivory Punta Cana, Punta Cana

Encontrarás un nuevo concepto de relax en este miembro del Small Luxury Hotels of the World junto al Mar Caribe, en el que cada detalle ha sido pensado para colmar tus sentidos de placer, confort y bienestar. Rodeado por un exuberante paisaje tropical cuenta con una playa privada, la más delicada oferta gastronómica Art Cuisine, así como una selecta bodega que alberga 8,000 botellas de vino, y el Aquarea Spa & Wellness Center donde podrás relajarte y disfrutar de una amplia oferta de masajes, hidroterapias, tratamientos faciales y corporales.

5. Villa Serena, Las Galeras

Situado en la Bahía de las Galeras, es un hotel de 21 habitaciones, construido en estilo victoriano y completamente integrado en su situación caribeña. Sus espaciosas y confortables habitaciones están exquisitamente decoradas (al último detalle), cada una de ellas con su propio diseño interior. Todas tienen vista al mar y su propia terraza para disfrutar de lo que mejor se respira: calma, paz y tranquilidad. Y para los amantes de la buena gastronomía: un exquisito restaurante, de influencia francesa, con una variada carta de vinos. La perfecta escapada para recargar energías.

6. Tortuga Bay, Punta Cana

Si te consideras un cliente exigente este es el lugar ideal para ti. Único hotel reconocido con AAA Five Diamond en RD, la experiencia en Tortuga Bay, dentro de Puntacana Resort, va más allá de un servicio incomparable. Oscar de la Renta impregnó su herencia dominicana en el diseño de cada villa, creando una ingeniosa armonía entre la simplicidad y la elegancia. Un total de 15 lujosas villas en primera línea de playa, donde la discreción y la intimidad se combinan con una sensación de confort y exclusividad que te permitirán relajarte y disfrutar en este paraíso de gran belleza natural. No olvides pasar por el Spa Six Senses.

7. Zoetry Agua Resort & Spa, Punta Cana

Situado en el nordeste del país, este hotel es un oasis de seducción y serenidad gracias a su estupenda playa, donde la privacidad es la protagonista. Sus 53 suites repartidas en 18 villas y sus 200 metros de playa lo convierten en un auténtico paraíso en medio de la naturaleza, ideal para los amantes de la privacidad y el lujo. Ha sido concebido en el más puro estilo antillano, combinando la arquitectura tradicional caribeña (piedra natural, maderas nobles, techos de paja y detalles asiáticos) para lograr cuartos espaciosos con charcas interiores evocando un sentido del balance, relajación y bienestar.