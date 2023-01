Alcanza tu “óptimo desempeño” con Pilar Cuadrado

Entrenadora personal, coach de óptimo desempeño y conferencista con 10 años de experiencia, además de autora del audiolibro “Ponte en Forma: Fitness Práctico Para Todos”, Pilar Cuadrado ayuda a las personas a diseñar un estilo de vida de óptimo desempeño. ¿Cómo? @pilicuadrado_ ayuda a las personas a entender que desempeñarse al más alto nivel es simplemente hacer lo mejor que se pueda ante la situación en la que nos encontremos, con prácticas y herramientas simples que sí funcionan. Así mismo, en su trabajo como entrenadora, ayuda a la gente a restaurar y tomar el control de sus vidas a través del ejercicio de una manera simple y efectiva. “A veces no nos damos cuenta hasta qué punto le damos importancia a las cosas que no nutren nuestro bienestar integral. Un bienestar integral que ocurre cuando nutres todas sus dimensiones”, explica. Es ahí cuando empiezas a optimizar tu desempeño. La misma Pilar nos cuenta cómo conseguirlo.

¿Qué es un coach de bienestar integral?

Es la persona que te ayuda a desempeñarte mejor ante cualquier situación. La gente piensa que el “óptimo desempeño” está reservado solamente a los atletas de élite, pero todos nos podemos desempeñar al más alto nivel y esa es la función del coach de óptimo desempeño, enseñar cómo podemos ser o dar lo mejor con lo que tengamos enfrente.

Tú basas tu sistema en cuatro pilares para un óptimo desempeño, ¿cuáles son y cómo se conectan?

Son cuatro y todos están entrelazados. El primero es el fitness, el acondicionamiento físico -que es súper importante para todo el cuerpo, incluyendo el cerebro-; sigue la nutrición, que no enfoco tanto en lo que tenemos que comer sino en cómo comemos y ahí hablo mucho siempre del ayuno intermitente, que es una herramienta que nos ayuda a darnos cuenta de cómo estamos comiendo; el sueño es súper importante también porque si no duermes puede provocar que engordes, por ejemplo; y el último pilar es el enfoque para hacer cualquier proyecto o tu trabajo diario, y el trabajo interior, que cae en la categoría emocional y espiritual del bienestar.

Al final se trata de lograr un balance y un bienestar entre todos, porque si estás en forma vas a poder enfocarte mejor, dormir mejor, comer mejor, pero también si comes mejor vas a poder entrenar mejor, dormir mejor, y si duermes mejor vas a poder entrenar mejor y hacer mejores elecciones en tu vida diaria.

Al final eres más feliz, vas a poder enfocarte mejor y eso te va a dar un nivel de conciencia donde vas a descubrir que si no estás bien emocionalmente necesitas trabajar tus emociones y tu categoría espiritual del bienestar, por ejemplo.

Dices que “el bienestar integral ocurre cuando nutres todas sus dimensiones”, ¿cuáles son las más importantes?

Son seis. Está la dimensión física, que es la que incluye la nutrición y el fitness; la dimensión espiritual, que trata de nuestro propósito (no significa religión); la dimensión cognitiva, que tiene que ver mucho con lo que aprendamos, los proyectos que tengamos, lo que queremos hacer nuevo y el estar aprendiendo todo el tiempo (tiene que ver con el cerebro); la dimensión social; la dimensión ambiental; y la dimensión emocional. Y todas están entrelazadas.

Eres una abanderada del ayuno intermitente, ¿por qué?

El ayuno intermitente no es una dieta, es un protocolo de alimentación que sigue ciertas pautas y se enfoca, no en lo que comemos, sino en cómo comemos. Para mí es súper importante y me ha servido mucho porque hay que darle un descanso al cuerpo, la digestión es uno de los procesos físicos que más energía consume, por eso es que esas personas que están un poquito pasadas de peso, y se pasan el día comiendo, se ven tan deterioradas, porque su cuerpo está trabajando constantemente y se drenan. Cuando el cuerpo entra en ayuno -que es a partir de las 12 horas de haber ingerido el último bocado-, el cuerpo tiene un descanso, se relaja y el sistema digestivo deja de funcionar, algo que tiene muchísimos beneficios: baja la insulina, quemas grasa porque tu cuerpo usa como combustible la que está bien escondida y dejas de quemar azúcar, una de las razones de por qué nos deterioramos tanto, algo que tiene otras implicaciones como es el caso de la diabetes. Por lo tanto, el ayuno intermitente es una herramienta sumamente poderosa, no solamente para la pérdida de peso, sino para muchas otras cosas.

¿Qué es el Estado de Flow y por qué es tan importante?

El Estado de Flow se da cuando tú estás tan enfocado en lo que estás haciendo que tu corteza prefrontal se apaga y entran en función otras partes del cerebro que te permiten ver cosas que en otro estado no verías porque tu ego se apaga y te vuelves una mejor versión de ti mismo, eres más feliz. Es un estado de muy alta energía y se puede conseguir muy fácilmente con un bloque de trabajo de una hora sin ninguna distracción, sin celular. Ese estado de enfoque profundo te hace entrar en Flow, que es flujo en español, lo que te permite ser más creativo porque se apaga esa vocecita que es el crítico interno que comienza a retarte o tu ego para entrar en un estado de muy alta energía, donde tu creatividad sube al techo.

El Estado de Flow tiene cuatro características: primero te vuelves uno con lo que estás haciendo, no te cuesta ningún esfuerzo, hay un esfuerzo para entrar, pero después que estás adentro se liberan unos neurotransmisores que te hacen sentir súper bien, de forma que comienzas a fluir; después, notas que el tiempo pasa sin darte cuenta y lo que te tomó tal vez una hora, se siente como que pasaron cinco minutos; por último, estás tan concentrado y enfocado que no hay distracción. Cualquiera puede entrar en el Estado de Flow y beneficiarse.

¿Qué aprendizajes te trajo a ti cambiar de estilo de vida?

Bueno, mi trabajo surgió a raíz de haberlo perdido todo después de un divorcio. Empiezo como entrenadora personal y, como siempre hice ejercicio, se me daba muy fácil; luego se fueron agregando otras cosas, como el coaching de alto rendimiento, que, en particular, me ha ayudado muchísimo a desempeñarme mejor en mi vida, a ser más exitosa y siento que es una herencia que le estoy dejando a mis hijos, porque ellos han visto -y también han implementado- todas esas herramientas que uso para desempeñarme mejor y tener un estilo de vida saludable y de óptimo desempeño.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/06/mujer-posando-para-la-camara-delante-de-una-pared-19316c8a.jpg

Este es un concepto que va más allá del fitness…

Sí, es más que el fitness, lo cubrimos con las dimensiones del bienestar y los cuatro pilares del óptimo desempeño. No se trata solamente de hacer ejercicio sino del fitness 360 grados, hay que tomar en cuenta las otras dimensiones.

Aplicado a las empresas, ¿es el bienestar integral de los empleados el motor de éxito de una compañía?

Yo diría que sí porque ¿cuál es el activo más importante de una empresa? Las personas. Entonces, que un empleado se mantenga bien cognitivamente hablando, con un sistema nervioso regulado, en forma con hábitos saludables y una disciplina va a rendir de manera muy diferente a una persona que no tenga un estilo de vida disciplinado ni se cuide. Algunas empresas dominicanas tienen sus gimnasios, pero como ya he dicho hay que buscar algo más allá que solamente ejercitarse porque un empleado con un estilo de vida de alto desempeño, buenos hábitos y un estilo de vida saludable va a ser mucho más creativo y productivo que uno que no sea disciplinado, ni cuide su cuerpo y cerebro.