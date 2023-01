¿Las mujeres disfrutan más con hombres comprometidos?

Aunque la excepción no hace ley, algunos hombres afirman que -solo hacen tener pareja para atraer a más mujeres a que muestren su interés por ellos-, este interés suele llamarse “el poder del anillo” el cual impulsa a las mujeres a fijarse en hombres que están emparejados, casados o comprometidos.

Según la coach Tracey Cox, en un artículo publicado por El Confidencial, el 90% de las féminas se sienten atraídas por varones con pareja.

Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Sera que se vuelven más seguros? ¿Un hombre comprometido genera curiosidad, por las razones de ese compromiso? A continuación, compartimos siete razones por las que sucede:

“Estar en pareja otorga una cierta categoría al hombre. Algún motivo tendrá la otra persona para habernos elegido. Quizás nuestra educación, quizás poseemos un trabajo estable, quizás demuestra que somos personas atentas... Todos esto alientan el interés de las mujeres”, dice en un escrito Gonzalo de Diego Ramos.

1. Somos animales

Cox explica que las hembras de todas las especies (del mundo animal) prefieren los machos que han estado ya con otras hembras o incluso que se han apareado con ellas, a esto se le denomina "copia de elección de pareja".

2. Es un hombre “confiable”

Tener una relación estable, crea una ilusión de que ese hombre es estable y que toma las cosas en serio. Cuando una mujer soltera está acostumbrada a lidiar con chicos que se pasan el día jugando videojuegos en casa de sus padres y que su única preocupación es tener internet, un hombre comprometido parece atractivo porque en realidad demuestra que está consiguiendo algo, según el doctor Scott Stanley, codirector del Centro Conyugal de la Universidad de Denver.

3. Es un hombre “comprometido”

Las mujeres, por norma general, experimentan cierta dificultad para encontrar un hombre que quiera establecerse y construir algo serio con ellas, esto explica que muchas se fijen en quienes ya lo han conseguido, aunque sea con otra. Un hombre con pareja "demuestra capacidad de compromiso", afirma Terri Orbuch autor de 'Finding Love Again: 6 Simple Steps to a New and Happy Relationship'.

4. Es un hombre trofeo

Otra factora es el espíritu de competencia que tienen algunas mujeres contra otras mujeres. ¿Qué tiene él que está con ella?, o ¿qué tiene ella que no pueda tener yo? Esta competencia lleva a muchas mujeres a perseguir rebatar el 'hombre trofeo'. Una práctica inaceptable, pero que a numerosas damas les motiva, pues idealizan al hombre comprometido y comienzan el proceso de 'caza'.

5. Es un hombre fértil

Un estudio de la Universidad de Amsterdam ha llegado a la conclusión de que, a la hora de ligar, los hijos también son un punto a favor, quizás porque, según algunas teorías barajadas por los investigadores, indican fertilidad. Buscarla es un instinto arraigado que sigue afectando a las mujeres, quieran o no tener niños propios.

6. Puede ser casual

En algunos casos, las mujeres se sienten atraídas por hombres con pareja porque huyen del compromiso propio. Es posible que mujeres que han tenido malas experiencias en el amor desean apartar de sus vidas la posibilidad de otra ruptura traumática. En algunos casos, estar con un hombre comprometido les permite protegerse del posible dolor, y limitar los encuentros a un ámbito exclusivamente físico y sexual. "Una mujer soltera se puede sentir atraída por un hombre comprometido porque no se ve todavía preparada para una relación duradera", Apunta Orbuch.

7.Es un hombre que ofrece seguridad

“Si puede suplir las necesidades de una mujer y a su familia... es que es un buen partido”. Aunque no es fundamental, sí que manda una señal clara: tengo suficiente dinero para cuidarte. Además, denota que él es buena pareja, un tipo maduro, con capacidad para ganarse la vida sin ayuda, y no alguien con muchos ceros para sus caprichos y sin plan fijo.