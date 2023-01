¡Tintes! Conoce algunos componentes dañinos para la salud

Cambiar el color de cabello suele tener buena acogida a finales de año. Sin dudas nos hace sentir bien un cambio de imagen, pero la verdad es que puede causar daños no solo a la salud del cabello sino también a la de todo el cuerpo.

Según un estudio de la Universidad de Helsinki, teñirse el cabello (no importa el color) aumenta una media del 23% el riesgo de padecer cáncer de mama.

Debes tener presente que no solo el amoníaco es un componente dañino para la salud, este tipo de cosméticos tienen una alta posibilidad de tener varios de los cientos de componentes químicos, de los cuales hoy te revelamos tres:

Agua oxigenada

Es ultra necesaria para la fijación de un nuevo color, a pesar de no ser perjudicial para la salud, a modo general, puede causar problemas pulmonares si se manipula en zonas poco ventiladas. “Los productos de agua oxigenada diluida que contienen entre un 3% y un 5% de agua oxigenada no se absorben fácilmente a través de la piel intacta, pero pueden ser ligeramente irritantes para las membranas mucosas. No se recomienda la ingestión de agua oxigenada de ningún volumen”, indica una publicación de ChemicalSafetyFacts.org.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/07/una-persona-con-un-microfono-en-la-mano-def6ebd5.jpg El agua oxigenada, resorcinol yFormoldehído son algunos de los más frecuentes químicos presentes en los tintes. (FREEPIK)

Resorcinol

Es un químico que se emplea para aclarar el tono del pelo. Su inhalación puede afectar el sistema respiratorio (desde la nariz hasta los pulmones) hasta el punto de causar la falta de aire. También llega a irritar los ojos, la piel y el sistema endocrino, de uso prolongado.

Formoldehído

Diversos productos de belleza contienen entre sus elementos químicos al Formoldehído, muy presente en alisados (algunas marcas de queratinas y cirugía capilar), pero también en tintes. La amenaza que supone se debe a que “cuando el formaldehído se libera al aire y está presente en el aire a niveles superiores a 0.1 ppm, puede causar irritación grave de los ojos, la nariz y los pulmones. También puede provocar sensibilidad cutánea o dermatitis alérgica”, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Mientras que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer lo ha clasificado como un carcinógeno humano, es decir, que puede ser un causante de cáncer.