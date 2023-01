Cómo son los tatuajes de lineas: cinco opciones y sus significados

Los tatuajes lineales o tatuajes con líneas son la nueva sensación del grabado en la piel. Estos diseños se caracterizan por dejar como protagonista a las líneas en diferentes dimensiones sin agregar elementos que acomplejen el arte.

Al igual que los famosos tatuajes “small”, los tatuajes lineales tienen un aspecto delicado y discretos que llama a la atención de un público, que quizás antes no se sentía atraído a tatuarse por no colocar en su piel diseños con mucha notoriedad.

La tatuadora profesional, Franzeni Salazar, creadora de @moxietatt explica que este estilo de tatuajes es el que actualmente más le piden; y que, una de las razones es porque al curra no se ven tan gruesos como los tatuajes tradicionales.

¿Qué se necesita para hacer un tatuaje de líneas?

Al ser cuestionada sobre los conocimientos necesarios para crear tatuajes con líneas finas Moxi, como se le conoce a la artista, dijo que la preparación es básicamente la misma y que lo que cabían son las son las agujas que se utilizan, además destacó los siguientes requerimientos:

Delicadeza: estos trabajos son delicados, sencillos y la sutileza debe visualizarse la pieza.

estos trabajos son delicados, sencillos y la sutileza debe visualizarse la pieza. Paciencia : es importante tomarse el tiempo necesario, cualquier desesperación puede dañar el trabajo.

: es importante tomarse el tiempo necesario, cualquier desesperación puede dañar el trabajo. Utilizar la aguja correcta: “Uso 1001rl, 0803rl, 1003rl. (RL es round líber)”

“Uso 1001rl, 0803rl, 1003rl. (RL es round líber)” Inyectar la tinta justa : es vital conocer cuál es la cantidad necesario que se debe inyectar en la piel, para no crear líneas gruesas o desproporcionadas. Hay artistas que mezclan la tinta con diluyente para que al curar no se vea negro intenso (que ese es el objetivo de los tatuajes de lineas ).

: es vital conocer cuál es la cantidad necesario que se debe inyectar en la piel, para no crear líneas gruesas o desproporcionadas. Hay artistas que mezclan la tinta con diluyente para que al curar no se vea negro intenso (que ese es el objetivo de los ). Control: el margen de error es muy limitado, y un moviente o una línea mal hecha daña la obra.

Existen muchos tatuadores que prefieren hacer trabajos más elaborados y dicen “no” a las líneas. En algunos casos ellos lo prefieren porque son artes muy simples, y otros por la amplia probabilidad de equivocarse y dañar el trabajo.

"Para mí es un reto súper grande cuando me llega una persona con una expectativa de algo que es micro delgado" Moxie Artista del tatuaje “

Riesgos

Dañar la piel: la aguja 1001rl es muy peligrosa, ya que si se usa en voltaje muy alto o se introduce muy profundo puede dañar la piel.

la aguja 1001rl es muy peligrosa, ya que si se usa en voltaje muy alto o se introduce muy profundo puede dañar la piel. Contaminación cruzada: esto puede ocurrir al hacerte cualquier tatuaje sea de líneas o no. Y cocurre cuando hay una mala manipulación de los materiales.

Lo veo lo quiero

En muchas ocasiones buscamos inspiración en Instagram o Pinterest de tatuajes para hacernos y vamos donde el artista con ideas que son irreales, o que solo lucen bien al terminar de hacer el tatuaje. En la vida real muchas de estas propuestas no pueden mantenerse bonitas con el tiempo.

Mixi asegura que es necesario tomar en cuenta la relación tamaño y diseño, los colores y tu tono de piel. Además, considerar el lugar donde está ubicado ese tatuaje. “No todo lo que se ve en las redes quiere decir que al curar se vea bien”.

Color y realidad

Las tintas con las que se dibujan y pintan los tatuajes son fabricadas para pieles claras. Por esto, las personas de piel oscura tienen limitantes para colocarse en la piel algunos artes o colores.

En el caso de los tatuajes lineales pueden realizarse utilizando más de un color, pero eso no quiere decir que lucirá bien en pieles de todas las tonalidades.

“Los tatuajes de línea fina tienden a aclarar y en el caso de que el tatuaje se realice sobre una piel oscura casi no se destacará. La piel juega un papel súper importante a la hora de hacerte un tatuaje”, dice.

Partes no recomendables para tatuarse

Estas partes se borrar con facilidad y por más lindo que se vean no son recomendables

Manos

Pies

Cuello

Cara

Higiene y tatuaje

A diferencia de lo que algunas personas creen, el trabajo del artista del grabado en la piel exige una rutina de higiene que es lo que garantiza que no se de la contaminación cruzada. Esta rutina incluye la desinfección de máquinas, la protección de los materiales para que no se reúnan. El desecho de los materiales que no se deben volver a usar (agujas, tinta, papeles y todo lo que tenga contacto con la tinta usada y sangre del cliente).

5 ideas que puedes llevar a tu piel

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/21/tatuaje-en-el-brazo-de-una-persona-97a68a6d.jpg Los tatuajes de casitas pueden representar tanto la armonía con la naturaleza como la determinación del hombre por sobrevivir y alcanzar sus metas. Una casa significa, hogar y seguridad. (MOXIE TATTO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/21/un-tatuaje-en-el-brazo-de-una-persona-bf73927b.jpg Una rosa significa decir "te quiero", un querer sincero y puro. Pero también significa amor pasional. (MOXIE TATTO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/21/un-tatuaje-en-la-mano-9fa7cfe3.jpg (MOXIE TATTO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/21/en-blanco-y-negro-de-una-persona-4f4a650b.jpg La libélula se relaciona con la idea de esperanza, ya que como símbolos de luz, hay quienes las consideran una señal milagrosa y esperanzadora, algo así como “la luz al final del túnel”. (MOXIE TATTO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/21/imagen-en-blanco-y-negro-de-una-persona-3574b73d.jpg Amor propio. (MOXIE TATTO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/21/un-tatuaje-en-el-brazo-64f99f57.jpg (MOXIE TATTO)