El poder oculto detrás de un mapa de metas

Con cada cosa que haces estas trabajando metas. Una meta es ese punto final al que queremos llegar y por el cual nos esforzamos.

Trabajar para conseguir ingresos, unirte a una pareja para sentirte amado y seguro, viajar para conocer, leer para aprender, hacer ejercicio para sentirte mejor… son acciones que la final se transforman en metas, sueños u objetivos alcanzados.

En el webinario organizado por AFP popular “El poder oculto en el mapa de metas; visión board”, e impartido por los couchs Veruschkca Nuñez y Felipe Rodriguez, explicaron el poder que tiene un mapa de metas, como elaborarlo, el impacto de visualizar tus metas, porque se generar poder y cómo esta herramienta aumentar la probabilidad de lograr tus objetivos.

¿Qué es un vision board?

El mapa de metas es una herramienta creativa que ayuda a visualizar los logros que deseamos. Este recurso permite desarrollar esa creatividad que todos tenemos para proyectar con imágenes, palabras, o frases, eso que tanto deseamos. “Cuando conectas con eso dices: para allá yo voy”.

¿Qué ocurre contigo cuando haces un mapa de metas?

El psicólogo, Felipe Rodriguez entiende que el mapa de sueños no es una manualidad, sino que es una herramienta poderosa que desata un poder interno. El saber para dónde vas ayuda a tomar las decisiones correctas para actuar con enfoque.

“Según encuentras las personas que tienen sus metas por escrito la logran”, dice Rodríguez.

Disfrutar el proceso

Por lo recular a veces nos planteemos metas que no podemos lograr en un periodo de tiempo determinado, y estas metas suelen estar presentes en varias planificaciones de forma consecutiva.

En este caso, Veruschkca Nuñez recomienda valorar el proceso más que el resultado. Ya que, aunque no lo notemos desde que la escribimos estamos trabajando en ella, y muchos favores externos pueden influir a que esa meta no se alcance en el tiempo pautado.

“Cuando tienes las metas por escrito ya desde ahí estás declarando lo que quieres”, dice.

Reconoce tus logros: Un punto importante es reconocer lo que, sí salió bien, lo que, sí lograste y verlo desde todas las áreas de la vida: economía, estudios, casa, viajes, casarme, salud, etc.

El poder

Crear un visión board nos genera confianza. “El poder es ese nivel de confianza que surge dentro de mí. Una creencia activa un pensamiento, y eso dirige la atención al cerebro y se activan estímulos del medio para encontrar evidencia. Es decir, cuando activamos ese filtro interno todo se da, porque nos enfocamos en eso”.

“Lo que tienes en tu mente es lo que le da forma a tu futuro”

Habito 2: “Empieza con un fin en mente”

Este es el segundo de siete hábitos de las personas altamente efectivas, según Dr. Stephen R. Covey en su libro. Con esta habito el psicólogo y couch industrial plantea que es necesario, importante y poderoso comenzar con el fin de la mente, ya que este crea el plan, el diseño y el bosquejo de lo que queremos Ser, y que queremos Hacer como personas y como organizaciones.

No es la casa, es lo que significa para ti

¿Queremos ser, hacer o tener? Veruschkca Nuñez explica que, para ser más, hay que hacer cosas y cuando hagas esas cosas vas a tener. Es decir, que ser, hacer y tener están conectados.

Detrás de alcanzar una meta hay otras ganancias. Por esto, es importante que en cada meta que logres, revises lo que tienes y revises en que ese logro ha cambiado tu vida.

No se trata de “comprar la casa”, se trata de lo que significa para ti comprar esa casa (seguridad, estabilidad…)

“Ese poder que se genera al alcanzar una meta es el que te sirve para lograr otras metas en la vida. Plantearte metas, visualizarte y lograrlas genera la autoconfianza para metas futuras”, dice Nuñez.

¿Qué hay detrás de estas metas?

Graduarte: detrás de este logro ganas autoconfianza, autoimagen, estatus, autoestima, seguridad en ti mismo, fuerza de voluntad…

detrás de este logro ganas autoconfianza, autoimagen, estatus, autoestima, seguridad en ti mismo, fuerza de voluntad… Ahorra lo propuesto: detrás de este logro ganas aprendizaje para creer, disciplina, fuerza de voluntad, poder de voluntad, mentalidad de abundancia, determinación…

Pasos para crear un visión board

Evalúa- Ser: en este punto avalúa los logros del año pasado. ¿Qué acciones correctas hiciste para lograrlo? ¿Cuáles de tus metas quedaron sin terminar? ¿Cuáles nuevas metas vas a incorporar?

Cuando respondas estas preguntas tendrás una idea más clara. No se hace borrón y cuenta nueva, es necesario evaluar lo que ya has hecho y partir desde ahí. Haz tu lista de logros y valórate, en ocasiones somos injustos y no apreciamos lo que logramos y en muchas ocasiones logramos cosas que no imaginamos.

En la evaluación debemos incluir las áreas de la rueda de la vida: ocio, amigos, salud, dinero, amor, familia, profesión, desarrollo personal. Evaluar cada punto y luego plantearte en que área me pondré metas.

Define-hacer: luego de evaluar es necesario definir, porque en ocasiones tenemos un listado de metas, y no tenemos hábitos. Y es necesario tener hábitos que nos ayuden a cumplir las metas.

Además, todo lo que sueñas no es lo que debas plantearte para este año. Define las metas que quieres trabajar ahora. Puede ser una, dos, tres o cinco, pero las prioritarias y realistas. En este punto también considera los elementos que obstaculizan tu camino. ¿Cuál es tu realidad? ¿Con cuáles recursos internos y externos cuantas para enfrentar los obstáculos?

Felipe Rodriguez, plantea que el hábito 7 “Afilar la sierra” de los siete hábitos de las personas altamente efectivas, hace referencia a los principios de auto-renovación equilibrada y plantea que todos tenemos cuatro dimensiones principales que determinan nuestra personalidad y la manera en que actuamos: la física, la social, la mental y la espiritual. “Ponerse metas en cada una de estas áreas, cada semana es fundamental”.

Física: entrenamiento físico.

Mental: tiene que ver con la lectura.

Social emocional: conmigo y con la sociedad (masaje, junta de vecinos, vacaciones)

Espiritual: tiene que ver con la paz que trasciende. (Filosofía que te inspire, biblia…)

“Cuando logras tus metas lo más importante es quien te conviertes cuando las logras”.

Diseña – tener: luego de evaluar lo que he logrado y definir lo que quiero conseguir, diseño como lo voy a tener. Y este punto recolecto los materiales que necesito para crear mi mapa de metas:

Por lo regular si el visión board es físico se necesita: pizarra de corcho o cartulina o carto, imágenes genéricas y números, imágenes personalizadas (fotos y marcas)

¡Cuidado! Selecciona las imágenes con cuidado, porque las imágenes tienen poder y si eliges imágenes negativas o frase pesimistas eso atraerás. En cambio, utiliza palabras o frases que indiquen que ya lo lograste.

¿Cuántos hacer?

Puedes crear la cantidad de visión board que desees: familiar, en pareja, personal, laboral o todos. Lo importante es plasmar lo que quieres conseguir y visualizarlo constantemente.

Vision Board para familias: cuando hacemos un mapa de metas familiar, no es un mapa tuyo, sino de tu pareja y tus hijos eso significa que debes dejar que su creatividad salga y se proyecten como ellos quieran.

Nota: con solo crear el vison board no se cumplen las metas, hay que llevar una agenda y un plan de acción.

¿Y si no tengo claro lo que quiero?

Para plantearte metas es necesario que te preguntes ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué es lo que más te importa en la vida? Cuando tengas estas respuestas puedes iniciar a plantearte las metas de 2023.

Si aún no sabes, has una lista con las cosas que No quieres. Luego quítale los no y ahí encontraras lo que si quieres.