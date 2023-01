Dra. Elianet Castillo: “La discriminación influye en el diagnóstico tardío de la lepra”

El último domingo de enero de cada año tiene lugar el Día Mundial Contra la Lepra, con el objetivo de crear conciencia sobre esta enfermedad y acabar con el estigma. La lepra todavía carga con muchos mitos, pero la realidad es que esta infección tiene cura y si se diagnostica y trata a tiempo, no deja deformidades en el cuerpo.

Así lo asegura la doctora Elianet Castillo, infectóloga del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (Cemdoe), con quien conversamos sobre qué causa esta enfermedad, cómo se transmite y en qué consiste su tratamiento.

¿Qué es la lepra y qué bacteria la causa?

La lepra es una infección que afecta principalmente la piel, nervios periféricos, los ojos y la mucosa nasal, entre otros. Esta causada por la microbacteria Mycobacterium leprae.

¿Cuáles son los síntomas y cómo se transmite?

La lepra se caracteriza por presentar máculas, nódulos, pápulas y parches en la piel de coloración rojiza o hipopigmentada, con alteración de la sensación en la zona afectada; también puede ocasionar agrandamiento y sensibilidad de los nervios periféricos, deformación y engrosamiento de la piel, entre otros.

Se transmite al estar en contacto cercano y prolongado con las secreciones respiratorias o microgotas que emite una persona que tenga lepra.

¿Cuál es la situación en Latinoamérica, y específicamente en República Dominicana, respecto a contagios?

Según las cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la lepra se ha reportado en 24 países de América, incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, entre otros. El 94 % de los casos se concentran en Brasil. En cuanto a la situación en la República Dominicana, según los datos reportados por el Programa de Control de la Lepra de República Dominicana, se reportaron 148 casos nuevos en el 2021. En general, la mortalidad elevada por lepra lo tiene el país más afectado por esta infección, que en este caso es Brasil. En República Dominicana no se registraron muertes por lepra en 2020 ni en 2021.

¿Hay personas más vulnerables que otras a contagiarse de lepra?

No realmente. El factor de riesgo más importante es el contacto cercano y prolongado con una persona que ya esté diagnosticada con lepra.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/26/un-nino-con-un-celular-en-la-mano-dbbb8d6e.jpg

Las personas con lepra por lo regular son discriminadas y estigmatizadas. ¿Cómo afecta esto en el diagnóstico y tratamiento oportuno de quien padece la enfermedad?

Afecta bastante, en vista de que el paciente, con las lesiones características en la piel, evita los centros de salud y se aísla para no ser discriminado. Esta es una de las razones por las que el diagnóstico y el inicio del tratamiento es tardío.

¿Cuáles son los mitos más descabellados que ha escuchado sobre la lepra y qué hay de cierto en ellos?

Desde el punto de vista religioso, uno de los mitos es que es un castigo de Dios por fallas en la moral, lo cual es incorrecto. Es una infección que se contagia, como cualquier otra. No es un castigo de alguna divinidad. Otro de los mitos es que siempre deja deformidades en el cuerpo, lo cual no es cierto cuando se diagnostica y se trata a tiempo. Otros son que "se contagia muy fácil” o “que no tiene cura”. Ambas afirmaciones son incorrectas.

¿Tiene cura? ¿En qué consiste el tratamiento?

Si, tiene cura. Consiste en administrarle al paciente una combinación de antibióticos por varios meses o algunos años dependiendo de qué tan avanzada esté la infección.

¿Existe alguna vacuna contra la lepra?

No existe una vacuna específica contra la lepra que esté aprobada para la administración general todavía. Ciertamente, sí existen varias vacunas contra la lepra, pero están en distintas fases de desarrollo.

¿Cuáles son las consecuencias de no tratar la lepra a tiempo?

Desfiguración de la cara, ceguera, infertilidad, debilidad muscular y daño permanente de los nervios y del interior de la nariz.