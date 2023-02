Elizabeth De la Cruz y los puntos clave para ser un fashion influencer

Elizabeth De la Cruz nació en República Dominicana y desde su adolescencia tuvo interés por la moda.

Empezó leyendo sobre el mundo de la moda y siguiendo a referentes de la industria para aprender sobre sus estilos y puntos de vista sobre la moda.

Con años de esfuerzo, hoy en día De la Cruz tiene una comunidad considerable que la sigue en su cuenta en Instagram.

Hay muchas personas influyentes en la moda actualmente en Instagram, por lo que suele ser difícil resaltar a comparación de quienes se unieron a la plataforma cuando no era una de las más usadas.

No obstante, De la Cruz opina que es vital identificar el estilo que se quiere mostrar, ejecutar diversas estrategias y experimentar con funciones de Instagram para descubrir cuál contenido funciona mejor.

En lo que le ha funcionado y comparte con sus seguidores en su cuenta de Instagram @elidelacruz87, De la Cruz decidió revelar sus cinco claves para irrumpir como fashionista y destacarse.

1. Conoce tu estilo

La industria de la moda es amplia y por ello muchos diseñadores afirman que hay estilos para todos. Según comenta Elizabeth De la Cruz, es importante tener un nicho dentro del esquema general de la moda.

“Puede que tu estilo sea personal, moda alternativa, deportiva o elegante. Enfócate en ello y esto te ayudará a que personas que se identifiquen con tu estilo se conviertan en seguidores”, indica en una nota de prensa.

La fashion influencer también comenta que se debe tener confianza en el estilo personal y ser auténticos para que las personas sientan interés en el contenido. Además, resalta la importancia de no hablar demasiado de marcas y ser publicitario porque se pierde individualidad.

2. Aprende de tu audiencia

De la Cruz aconseja definir para quién será el contenido antes de empezar a crearlo porque esto ayudará a tener una idea de cómo expresar el mensaje y el tipo de contenido que se va a compartir.

“A medida que ganes seguidores dedica tiempo para interactuar con ellos, lee sus comentarios y comprende con cuál contenido se sienten más identificados o les gusta más”, explica la dominicana.

3. Indaga sobre las tendencias

Para ser un fashion influencer hay que mantenerse al día con las tendencias porque al consumidor le encanta el contenido nuevo.

En opinión de la dominicana, como influencer también se tiene la oportunidad de imponer modas. “Me encanta ver y leer sobre las pasarelas en la semana de la moda y leer blogs de moda que llevan mucho tiempo creando contenido, pero también suelo hacer una mezcla de lo que sé para crear un estilo propio”.

No obstante, De la Cruz explica que si las últimas tendencias no están relacionadas con el estilo propio entonces no es necesario publicar sobre ellas. “En este caso solo es necesario estar al día para mantener las métricas de Instagram hacia la dirección correcta”.

4. Contenido de calidad

Elizabeth De la Cruz comparte que a pesar de que sirve tener un buen Smartphone, invertir en una cámara DSLR o un micrófono puede ser mejor para un vídeo o audio de mejor calidad. “Tal vez no se tenga como prioridad pero si piensas enfocarte de lleno a ser fashion influencer, un mejor equipo te ayudará con los IGTV, reels o stories”, explica la dominicana.

5. Muéstrate al público

De la Cruz considera que el marketing empático es lo que resalta entre lo demás, por lo que será vital dirigirse al público objetivo y hablarles de una manera que se puedan sentir identificados –sin perder la autenticidad–.

“Algo que me ha ayudado mucho es ser personal con el público, usar mi voz para los vídeos o compartirles detalles de mi vida que considero que podría darles ánimo o podrían sentirse comprendidos.”

Actualmente Elizabeth de la Cruz sigue enfocándose en transmitir su esencia en el contenido que publica y muestra estilos que pueden adaptarse para fiestas tipo coctel, gala o combinaciones más frescas para el día a día.