Marie Kondo se rinde: tres hijos después, confiesa que su casa está desordenada

Marie Kondo ha hecho una confesión que ha sorprendido a muchos. Cuatro libros y dos series de Netflix después donde plantea la importancia de deshacerse de las cosas a tiempo y conservar la organización de los espacios, la gurú del orden japonesa confiesa que se ha dado por vencida en intentar mantener su casa impecable.

"Mi casa está desordenada, pero la forma en la que paso mi tiempo es la correcta para mí en este momento y en esta etapa de mi vida", revela la creadora del método Konmari a The Washington Post. La japonesa admite que la maternidad fue lo que le hizo reajustar sus prioridades.

"Hasta ahora, yo era una limpiadora profesional, así que hice todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento. Pero terminé dándome por vencida. Ahora me doy cuenta de que lo que es importante para mí es disfrutar el tiempo con mis hijos en casa", señala.

Kondo, de 38 años, y su esposo Takumi Kawahara, de 39, contrajeron matrimonio en 2012. Ambos procrearon a las pequeñas Satsuki y Miko, y en 2021 le dieron la bienvenida a su tercer hijo. "Después de tener a mi tercer hijo estoy más ocupada que nunca y he llegado a aceptar que no puedo ordenar todos los días. Y no pasa nada”.

Pero para ella no ha sido nada fácil dejar atrás el perfeccionismo y simplemente fluir. De hecho, admitió que hay periodos en los que se enfrenta a terribles crisis de ansiedad. "Justo después de que naciera mi hija mayor, me sentí incapaz de perdonarme a mí misma por no ser capaz de llevar mi vida como antes. Pero, con el tiempo, me fui relajando y, después de dar a luz a mi segunda hija, abandoné por completo mi necesidad de perfección".

Un nuevo método

Tras casi una década de hablar de los beneficios del método KonMari, ahora la gurú del orden propone otra alternativa: el kurashi. El concepto, que significa "modo de vida", define un ritmo de vida óptimo en el que las personas son capaces de identificar lo que les trae paz y alegría en un nivel más profundo.

Kondo explica que ordenar ya no se limita a espacios de la casa, sino a la vida, y ordenar la vida consiste en aprender a priorizar, dedicando tiempo a las cosas que realmente nos hacen felices. En su caso, disfruta pasar tiempo con sus hijos o llenar su álbum de recortes.

Ella está consciente de que a medida que sus hijos crezcan, sus prioridades y estilo de vida seguirán cambiando. “Seguiré mirando hacia adentro para asegurarme de estar liderando mi propio kurashi”, concluye.