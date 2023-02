Dr. Víctor Pou Soares: “Cerca de 2,000 pacientes diarios reciben atención a nivel nacional en el IDCP”

Hoy el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel “Dr. Huberto Bogaert Díaz” cumple 57 años de trabajo diagnosticando y tratando todo tipo de enfermedades de la piel entre los dominicanos, sin olvidar su gran papel como formador de profesionales en esta rama de la medicina. Más de 2,000 pacientes diarios pasan por los pasillos de las nueve unidades ubicadas a lo largo y ancho del país de esta institución privada sin ánimo de lucro que nació como organismo ejecutor del Patronato de Lucha Contra la Lepra. Con este motivo, su director general, Víctor Pou Soares, hace un recuento de los logros conseguidos en estas más de cinco décadas de ardua labor, las metas que todavía quedan por lograr, qué enfermedades se tratan más o qué tanta importancia damos los dominicanos al tema de la piel.

El IDCP nació como una institución privada sin ánimo de lucro y actualmente cuenta con un nivel de reputación y confianza muy alto, ¿cuál es su secreto?

Mas que un secreto, diríamos que es un modo de atención diferenciado, teniendo como eje central el paciente y sus necesidades. Esto ha sido posible por el excepcional grupo de personas que conforman nuestro IDCP a nivel nacional.

Desde su fundación, el Instituto Dermatológico (IDCP) ha adoptado la estrategia de atención primaria en dermatología, llegando a las zonas rurales y urbanas de alta marginalidad social, lo que ha facilitado el diagnóstico y tratamiento de afecciones dermatológicas; esto nos ha dado herramientas para la prevención de muchas enfermedades, a través de la educación en salud.

¿Cuántas personas pasan diariamente por el Instituto?

Alrededor de 2,000 pacientes diarios reciben atención a nivel nacional.

¿Y qué es lo que más consultan sus pacientes?

Las enfermedades que vemos con mayor frecuencia son: micosis superficiales (pitiriasis versicolor, tiñas de los pies, tiña de la cabeza, tiñas del cuerpo y onicopatías micóticas); parasitosis cutáneas (escabiasis, pediculosis); enfermedades producidas por virus: (verrugas, moluscos contagiosos, herpes simplex); infecciones bacterianas (foliculitis, forunculosis, erisipelas, celulitis); dermatitis o eccemas (dermatitis de contacto, dermatitis atópica, dermatitis seborreica); acné; cánceres de piel; psoriasis; y vitíligo; entre otras.

¿Somos los dominicanos conscientes de la importancia de cuidar la piel y prevenir enfermedades de la misma?

Sí. Desde nuestros inicios hemos venido concientizando a la población en la importancia de los cuidados de la piel.

¿Cuáles son las enfermedades que más crecen?

Los cánceres de piel no melanoma, que son los de células basales o Basocelulares y de células escamosas o Espinocelulares.

¿Es cierto el dicho de que “la piel tiene memoria”?

Sí, y con el término “memoria” nos referimos a la capacidad de las células de acumular daños en su secuencia de ADN hasta que, llegado un momento, el daño ya es demasiado y puede dar lugar a enfermedades de la piel.

Es importante entender que parte del daño que recibe nuestro cuerpo en una quemadura solar se queda con nosotros para siempre. La piel “recuerda” mediante las mutaciones los momentos en los que ha sufrido. Por eso, es tan importante protegerla de la radiación solar: evitar las horas de máxima radiación en los días de verano, aplicar factor de protección e hidratarnos bien.

Como dermatólogo, ¿qué mitos que existen sobre el cuidado de la piel desmitificaría?

“Bebe muchos litros de agua si quieres tener una piel hermosa”: claro que debes beber suficiente agua para estar saludable y para tu bienestar en general, pero hablando de la piel, es necesario darle hidratación extra con productos tópicos de cuidado para la piel (cremas, lociones, emolientes, etc.).

Hábleme sobre los productos que crean en el IDCP, más de 200 medicamentos para tratar afecciones de la piel y a precios asequibles, ¿cómo lo consiguen?

Nuestro Laboratorio de Producción IDCP cumple un rol, que nos diferencia de otros laboratorios de la misma especie en el país, a través de la fabricación de una línea de medicamentos con altos niveles de calidad y con efectividad probada, destinados para la venta a bajo costo en las farmacias IDCP a nivel nacional, así como para la donación a pacientes de escasos recursos, asumiendo nuestra institución el costo global del producto y entregándolo a los pacientes totalmente gratis, sin ningún gasto de bolsillo.

¿Qué problemas dermatológicos crecieron durante la pandemia del COVID-19?

El uso constante de geles hidroalcohólicos y de mascarilla ha generado un aumento de consultas por eccemas de contacto, acné, dermatitis seborreica y rosácea.

¿Qué avances tecnológicos destacaría para tratar las patologías de la piel?

La realidad aumentada o la inteligencia artificial son dos de los avances que han permitido un gran avance en el diagnóstico dermatológico. Esto, junto a nuevas técnicas mínimamente invasivas y a terapias de tipo biológico, marcarán un antes y un después. Por otra parte, en el campo de la dermatología estética, los avances pasan por el desarrollo de nuevas técnicas mínimamente invasivas (tratamientos que no precisen pasar por quirófano). La combinación de técnicas como la toxina botulínica, con la aplicación de inductores de colágeno, ultrasonido y láser, está dando ya muy buenos resultados en este campo.

¿Qué consejo puede dar a la población para el cuidado de la salud cutánea?

1. Transforma en un hábito la higiene diaria de tu rostro. Es fundamental que limpies tu cara dos veces al día –por la mañana y antes de acostarte-, con el fin de eliminar toxinas y maquillaje. Para que esta limpieza sea efectiva y no agresiva, debes utilizar productos específicos para el rostro.

2. Fotoprotección durante todo el año. No sólo en verano debes resguardar la piel de las radiaciones solares; también tienes que tomar precauciones el resto del año y en zonas de montaña. Junto a los correspondientes fotoprotectores de alta graduación, serán bienvenidas gafas de sol, gorros y sombreros. Las zonas de la cara donde más frecuentemente aparecen las lesiones provocadas por el sol son la nariz y los labios, por lo que deberás prestar especial atención para aplicar el fotoprotector y utilizar un protector labial con SPF alto.

3. Vigila la aparición de manchas. Frecuentemente producidas por una incorrecta exposición al sol, has de mantenerte alerta frente a las pigmentaciones con el fin de evitar su extensión u oscurecimiento. Sobre todo, no olvides que no existe mejor medicina que una buena prevención. También debes prestar atención a las pecas y lunares y, en caso de percibir variaciones importantes en su tamaño o color, acudir a un dermatólogo.

¿Cuál es el mayor reto que la dermatología moderna tiene por delante?

Las últimas décadas se han caracterizado por la aparición y el desarrollo de los antibióticos, los antifúngicos, los antivíricos, los antinflamatorios, los inmunomoduladores, los agentes antiproliferativos. En dermatología, ello ha contribuido a conseguir un cambio extraordinario en el tratamiento de las piodermitis, las micosis, el herpes simple, el herpes zoster, el eczema, la psoriasis, las dermatosis autoinmunes, los linfomas y los tumores malignos. Las nuevas técnicas, de cirugía, de crioterapia, los láseres y la fototerapia han permitido al dermatólogo obtener los medios de los que carecía para afrontar con éxito el reto de solucionar muchos de los problemas que se le plantean.

Es evidente que todos estos aspectos se potenciarán y mejorarán extraordinariamente en el futuro.

Sin embargo, para ello el dermatólogo deberá prepararse y reciclarse en campos que hasta ahora no eran propios de su profesión y que no se enseñan en las facultades de medicina. Será imprescindible una sólida base de informática y telemedicina.