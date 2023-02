5 pasos para fomentar el amor propio

¿Sabes amarte? Muchos idealizan el amor y buscan durante toda su vida una media naranja que no existe.

La psicología moderna ha demostrado que ninguna persona necesita el amor de otro para ser verdaderamente feliz, ya que la estabilidad emocional de cada quien depende solo del amor por uno mismo.

Es importante mirarse al espejo y amar lo que ves. Admirar ese ser con todos los defectos que puedas ver. Esa es la única persona que estará siempre contigo y que te brindará todo lo que muchas veces estás buscando fuera.

Si frecuentemente te sientes inseguro, solo, con miedo, molesto, con vergüenza, culpa, y debido a esto no sabes poner límites y permites o justificas el maltrato emocional, psicológico y hasta físico, necesitas un tutorial de amor propio.

La psicóloga Eva Herbert compartió en su cuenta de Instagram @eva_herbert un tutorial de cinco pasos para que, desde la perspectiva del maquillaje, aprendas a cómo desarrollar el amor por ti misma.

1. Elimina las impurezas de tu piel

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/04/mano-sosteniendo-una-caja-de-carton-1a91d821.jpg

Lo primero que debes hacer es remover las impurezas de tu vida. Así como te exfolias para eliminar la piel muerta, así mismo debes hacerlo, pero con diferentes áreas de tu vida, como tu agenda, amistades, e-mail, etc. Empieza por preguntarte de lo que haces en este momento qué es lo que no te gusta, qué personas no te suman, y qué suscripciones están de más en tu bandeja de entrada.

2. Remueve la sombra del pasado

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/04/un-hombre-y-una-mujer-sentados-en-un-sofa-f121d922.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/04/un-hombre-y-una-mujer-sentados-en-un-sofa-f121d922.jpg

Cuando la piel esté lista, procedes a maquillar y muchas empezarían por la sombra. De igual modo, ya tu presente está listo, ahora vamos hacia atrás. Hacia aquello de tu pasado que estorba, una ruptura amorosa que no has superado, una experiencia de niña que aún te atormenta, o algo que te pasó en el colegio y te marcó. Si no puedes sola con esto, busca ayuda profesional.

3. Habla con base

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/04/un-hombre-y-una-mujer-sentados-en-un-sofa-c33b26d4.jpg

El siguiente paso es preparar la piel. Así mismo, procederás a comunicarte siempre con base. ¿Cuántas veces has hablado sin estar preparada, sin saber qué decir? Investiga sobre comunicación asertiva y alístate para expresarte con mayor seguridad en ti.

4. Si te vas a aplicar polvo que sea de seguridad en ti

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/04/mujer-con-cabello-largo-44a0c4ef.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/04/mujer-con-cabello-largo-44a0c4ef.jpg

A algunas les gusta, a otras no, pero después de la base viene el polvo, que puede ser suelto o compacto, para matizar la piel. Y esta parte es importante, pero no puede ir sin lo anterior, aplicarte el polvo de la seguridad en ti. Empezarás con pequeñas prácticas de auto-cuidado.

5. Aplícate el labial de la sinceridad

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/04/una-persona-con-la-mano-en-la-cara-0fd8accf.jpg

Por último, pero no menos importante, el toque final: aplícate el labial. Y, por supuesto, el de la sinceridad, deja de moldear tu opinión para agradar a los demás, de decir sí cuando quieres decir no, de mentirte a ti misma. No hay nadie más perjudicado con tus mentiras que tú misma. Ser honesta contigo es una prueba fehaciente de tu amor propio.