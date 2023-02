Entrevista de trabajo: qué hacer y qué no para causar una buena primera impresión

Impresionar en una entrevista laboral va más allá de demostrar que posees las habilidades y conocimientos que dice tu currículum: cómo te ves y te comportas también juega un papel fundamental. Es tanto así que muchos ejecutivos son capaces de decidir si darle o no la oportunidad a un candidato tras solo haber evaluado su vestimenta, su forma de saludar o de sentarse.

¿Quieres saber cómo causar una buena primera impresión en una entrevista de trabajo? La comunicadora Laura de la Nuez, creadora del espacio para proyectar una imagen asertiva @etiqueta_rd, comparte cinco recomendaciones a tomar en cuenta.

1. Cuida el comportamiento previo a la entrevista

“Lo primero que debemos entender es que desde que ponemos un pie dentro de la empresa, estamos siendo observados. Cualquier persona que nos pase por al lado podría ser la persona de toma de decisión y no lo sabemos”, refiere. Es por ello que es importante cuidar el comportamiento desde que se llega a la organización.

“Hay que tratar siempre de tener una sonrisa, no una risa ni mostrar los dientes, pero tratar siempre de mostrarse como afable, cercano, amistoso, agradable, sin exagerar”, sugiere. Estar todo el tiempo chateando o en el celular previo a pasar con el entrevistador son actitudes que no contribuyen a proyectar una buena imagen.

Estar pendiente de todo lo que pasa alrededor también permite conocer más sobre la empresa, un punto que es muy valorado durante las entrevistas de trabajo. “Recuerda que tú estás buscando un puesto para una empresa que tiene unas características particulares y una cultura organizacional específica”, dice la experta, agregando que conocer todo lo que se pueda sobre la compañía ayuda a marcar una diferencia del resto de candidatos.

2. Deja que el entrevistador tome la iniciativa

Una vez llegue el momento de pasar a la entrevista, deja que sea el entrevistador quien te salude primero. Tu respuesta dependerá de cómo te salude el anfitrión. “Hay que estar atento al tipo de saludo. Cuando es una persona conocida de mucho tiempo, usualmente en nuestro país se agrega el abrazo o el beso, pero hay que esperar que sea la otra persona quien tome la iniciativa”, dice. Asimismo, hay que tomar en cuenta que hasta que el anfitrión no se siente o te indique que puedes sentarte, no es correcto hacerlo.

3. Responde las preguntas de forma concisa

Una de las de las claves durante una entrevista de trabajo es ser específico y lo más concreto posible al momento de responder cada pregunta. “Una pregunta va con una respuesta específica, en el caso de una entrevista de trabajo, porque así como estás tú hay una fila de personas esperando”, indica. Solo es válido abundar si el entrevistador te da esa libertad.

4. Cuida el lenguaje corporal

No solo es importante lo que dices; también lo que haces. En primer lugar, la experta recomienda dejar las pertenencias personales en otra silla, para moverte con libertad y que no cause ruido visual. Hay que mantener una actitud erecta, nunca estar echado hacia atrás, mantener la distancia con el entrevistador y no invadir su espacio. “No debes poner cosas sobre la mesa, ni recostarte a la mesa, mucho menos pensar en poner los pies encima de la mesa o encima de otra silla”, indica.

También aconseja cuidar los gestos con las manos, para que vayan acorde con lo que dices oralmente. “Hay que hablar con las manos, porque las manos y la expresión de tu cuerpo y de tu rostro ayudan y acompañan a tu expresión verbal”.

5. Vístete de acuerdo a la empresa

La vestimenta ideal dependerá de la entidad para la que estás aplicando. “No es lo mismo una empresa de moda que te está entrevistando, que tienes que ir vestida a la vanguardia, rompiendo, a una en la que vayas a ocupar un puesto ejecutivo”, aclara. En ese sentido sostiene que hay que vestirse para la posición, y no para sí mismo.

Por ejemplo, si aplicas a un puesto en el departamento de Publicidad, tu vestimenta debe reflejar creatividad más que sobriedad. “Tiene que haber una mezcla y ahí entra un tipo de vestuario que se llama Smart Casual, que es vestirse para la ocasión, pero al mismo tiempo creativa y moderna”.

Eso sí, hay algunos “nunca, nunca” que hay que tener presente, como usar ropa muy descubierta, llevar carteras pequeñas, ir con zapatos descubiertos o ir con accesorios, peinados y maquillaje que llamen demasiado la atención. “Tú debes ser tú como persona y no tú por todo lo que tienes puesto. Eso se deja para otro momento”, acota.