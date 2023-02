Cinco claves para reenamorarse

Muchas cosas se dicen sobre el amor, mucho se hace en nombre de él y hay quienes se atreven a recomendar largas técnicas para mantenerlo vivo. Se aproxima una fecha en la que se celebra el amor y es un buen momento para decidir revivir el amor dormido a causa de las rutinas y de los vaivenes de la vida.

Estar enamorado tiene beneficios para la salud física y mental. Según un estudio publicado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos sugiere que estar felizmente casado tiene impacto positivo en el funcionamiento del corazón, en el control de peso, en el manejo de los servicios y otros más que coinciden con que la calidad de vida de las personas enamoradas es mayor porque tienden a encontrarle sentido de la razón de existir.

Son estas razones por la que este artículo busca motivarte a vivir bajo las ventajas del amor, de la mano de estas cinco claves:

Descubre esas cosas de tu pareja que disfrutas

El amor viene con la convivencia y sea, quizá sea la falta de esta una de las tantas razones por las que se deteriora el amor. En la convivencia además tienes la oportunidad de descubrir la personalidad de tu pareja, tanto las que te pueden encantar como las que no tanto, pero el consejo es que pongas mayor atención y agrandes las que hacen sentir bien.

Construye la confianza

Lo primero es confiar en ti, comunica, pero también escucha, evitando hacer juicios y comentarios negativos. Cuando hagas promesas procura cumplirlas y evita llevar a escena errores del pasado, que es algo que se considera muy común en las mujeres.

¿Una pausa en el sexo?

Busquen hacer cosas que les llenen de satisfacción. (FREEPIK)

Podría parecer contradictorio, pero es una verdad. Hay parejas que cimientan su relación en su conexión sexual, al punto de no estar claras si lo que tienen es amor o pasión. La recomendación de la antropóloga Helen Fisher en una entrevista para The New York Times es que te atrevas a hacer esa pausa, ya que “las parejas que abandonan el sexo están increíblemente enamoradas, porque aumentan los niveles de oxitocina, que reactiva el circuito de recompensa del cerebro, haciendo que se deseen más”, es cuando la llama se vuelve a encender.

Decide crear momentos de diversión

La sugerencia Fisher (en la referida entrevista) es que las actividades que se hagan en pareja deben ser sustanciales y de impacto duradero, de esta manera puede surgir la nueva personalidad de la relación. “Si se queda en la rutina de actividades, afectará solamente la superficie de su vida. Rompa la rutina e impacte su vida de una forma más profunda”.

Sé empático

La comunicación es ideal para unir y entender a la pareja. (FREEPIK)

Tanto el uno como el otro deben entender que la vida en pareja, por más que estén enamorados, necesitan mantener su identidad y su espacio, más cuando se vive bajo un mismo techo. La sugerencia es que sean empáticos con las necesidades de cada uno sin pretender alterar la realidad, algo parecido a los tiempos en los que se acababan de conocer, porque lo contrario, se puede desencadenar un conflicto. En el amor, como en todo en la vida, hay que saber coger y también dejar.