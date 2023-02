¿Sospechas que eres la otra? Estas señales te ayudarán a descubrirlo

Descubrir que tu pareja te es infiel es un trago amargo, pero darte cuenta de que tiene a otra, y que tú no eres precisamente la oficial, definitivamente es mucho peor. Te sorprendería saber la cantidad de mujeres que han pasado por ello y si estás leyendo esto es porque, lamentablemente, sospechas que estás incluida en esa lista.

Aprovechando que hoy, 13 de febrero, es conocido como el Día Mundial del Amante, te ayudamos a salir de dudas. Tras conversar con mujeres que han vivido la experiencia de ser el cuerno, hemos recopilado las señales más comunes que advierten que, en efecto, eres la otra. ¿Con cuántas te identificas?

No pasa los días especiales contigo

Si para San Valentín, Navidad y Año Nuevo siempre tiene una excusa para no pasarla contigo, puede que te esté ocultando algo. Por lo general, los hombres reservan estas fechas especiales para la pareja oficial, por lo que a la amante casi siempre le proponen celebrar antes o incluso después.

Solo se ven días de semana

Así como pasa con las festividades ocurre con los fines de semana: el manual de los infieles establece que le corresponden a las novias o esposas oficiales. Claro que tendrá excusas que te parezcan razonables, como que esos días los toma para descansar o hacer diligencias, pero ¿en serio no puede ni contestarte las llamadas o mensajes en esos días, aun y se trate de una emergencia?

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/13/familia-parque-81e4c4bf.jpg

Las salidas son a lugares poco concurridos

Algunos toman el riesgo, pero la regla es que las salidas con ‘la otra’ sean a lugares poco concurridos, en los que las probabilidades de encontrarse con alguien conocido sean muy mínimas. En las citas en lugares públicos, como restaurantes, bares o plazas, se muestra distante, mientras que cuando están a solas es muy cariñoso.

Es misterioso en WhatsApp

Se empeña en borrar el historial de las conversaciones, tiene deshabilitada la opción de última conexión y confirmación de lectura de WhatsApp. No sube estados de lo que hace contigo y cuando le dices que se tomen una foto juntos para publicarla su respuesta es que prefiere que mantengan la relación en privado. Su filosofía es que el amor se vive, no se publica.

5. Habla poco (o nada) de su familia

Sí, hay hombres que son muy reservados y no hablan mucho sobre su familia. Pero si nunca la menciona, o cuando le preguntas sobre sus padres y hermanos evade el tema, es muy probable que no quiera que sepan de tu existencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/13/mujer-apuntando-al-telefono-mientras-lee-mensajes-marido-infiel-mientras-tiene-desacuerdo-acalorada-enojada-frustrada-ofendida-irritada-acusando-su-hombre-hacer-trampa-51d54467.jpg

Piensa que le serás infiel

El ladrón juzga por su condición. Los infieles casi siempre son celosos compulsivos, porque tienen miedo de que les den a probar de su propia medicina. De hecho, hay estudios que avalan que existe una relación entre los celos y la infidelidad.

Tienes prohibido tocar su celular

Estamos de acuerdo con que los celulares son privados y el hecho de que no te deje revisarlo no quiere decir que sea infiel. Sin embargo, alguien que no tenga nada que ocultar no tiene porqué molestarse si tomas su celular para ver la hora, por ejemplo, o tampoco le preocupará dejarlo donde puedas ver si le escriben o lo llaman.

No va a tu casa si está tu familia

No te ilusiones porque te ha llevado a su casa: muchos hombres son tan descarados que no les importa llevar a la amante a sus residencias, sobre todo si viven solos. Ahora bien, lo que de verdad debes analizar es si lo has invitado a tu casa y siempre pone excusas cuando le dices que estará tu familia.

No le gustan las improvisaciones

Ni se te ocurra armar una salida de último minuto porque será un ‘no’ rotundo de su parte. Por lo general, el tiempo que dedica un hombre al cuerno es limitado y contado, además de que no le hacen gracia las improvisaciones.

Es importante aclarar que identificar varias de estas señales no necesariamente indica que eres la amante. En caso de que tengas dudas, te sugerimos hablar con tu pareja sobre la situación. No entres en pánico ni saques conclusiones precipitadas, ya que podrías echar por la borda una relación valiosa por lo que pudieran ser ansiedades infundadas.