"En la guerra y el amor todo se puede", dice una frase popular que, bien podría abarcar las cosas locas que se hacen en su nombre.

A propósito de la celebración del Día de San Valentín, que es hoy 14 de febrero, preguntamos a invitados de algunas actividades sociales sobre ¿qué es lo más loco que has hecho por amor? - Sus respuestas fueron muy interesantes. Hay que decir que el intento de lograr que más personas revelaran estos datos no fue cosa fácil, la mayoría reía y confesaba que no se atrevían a revelarlo: por verguenza, por su entorno, porque "para los hombres no hay cosas locas en el amor y, en otros casos, porque simplemente no han hecho nada en nombre de ese sentimiento tan fuerte que desde los tiempos primeros es un protagonista de la humanidad.

Entre los que sí se atrevieron está la empresaria Rommy Grullón, la diseñadora Grace Est, los cantantes Roger Zayas, Nairoby Duarte y Frank Ceara; y la ministra de Cultura Milagros Germán. Las historias abarcan desde ignorar el peligro y creer sin pensar hasta romper la distancia del tiempo.