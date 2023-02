Tres postres insuperables para cocinar este fin de semana

Sorprende a tu familia con estas tres deliciosas ideas para un fin de semana de lo más dulce. La chef Diana Munné nos ayuda a preparar estos dulces infalibles con los que podrás conquistar paladares y corazones. ¡Apuesta todo al postre!

Brownies al amour

Ingredientes:

125 gramos de mantequilla con sal

3 cucharadas de chocolate, cocoa/cacao en polvo sin azúcar

1 taza de azúcar

1 cucharadita de vainilla

2 huevos

1 taza de harina

1 cucharadita de polvos de hornear

Preparación:

Mezclar todos los ingredientes en una mezcladora hasta que se incorporen todos los ingredientes. Hornear a 350 grados F por 20 minutos para obtener unos brownies bien chewy.

Cuando los brownies suben en el horno, si no se tambalean están listos. Siempre debemos dejarlos un poco crudos.

Cortar en cuadrados y recortar un corazón en papel y espolvorear azúcar en polvo por encima; quitar el papel de corazón para dejar la marca.

Corazones Pavlovas de fresas

Para el suspiro

Ingredientes:

6 claras de huevos a temperatura ambiente

1 taza de azúcar superfina de repostería (para el suspiro)

3 cucharadita de fécula de maíz (maicena)

3/4 cucharadita de cremor tártaro

1 1/2 taza de azúcar (para el caramelo)

3/4 taza de agua

1 1/2 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Preparación:

Con una batidora de pie bate las claras por 30 segundos a velocidad baja. Incrementa la velocidad a media y bate hasta que adquieran un color muy blanco y la espuma se vea muy fina (3 minutos).

Agrega el azúcar fina, fécula de maíz y crema tártara y bate hasta que forme picos (5 minutos).

Mientras tanto prepara el caramelo mezclando azúcar y agua e hirviendo a fuego alto. Si tienes un termómetro para caramelo (lo cual recomiendo si no has hecho esto antes) hierve hasta que alcance los 112° C [235 °F]. Si no tienes termómetro hierve a punto de bola blanda (estará espeso pero todavía transparente y se habrá reducido a la mitad y tendrá un color caramelo muy leve). Asegúrate de que no se queme ni empiece a cambiar a un color dorado.

Manguear la mezcla en forma de corazón y para ello puedes utilizar una boquilla redonda o de estrella, dejando un borde extra para poder rellenar.

Para el relleno de fresas

Ingredientes:



2 cucharaditas de licor de naranja

1 cucharadita de vainilla

1 1/2 taza de crema de leche

2 cucharada de polvo de azúcar

2 cucharadas de mermelada de fresa

Ralladura de piel de 1 limón

Fresas naturales

Preparación:

Con la batidora fría batir la crema de leche (bien fría), azúcar en polvo, licor de naranja a máxima velocidad.

Batir hasta que quede a punto de nieve y no chorree en los bordes.

Agregar con una espátula de mano y en forma envolvente la ralladura de limón y la mermelada de fresa hasta unificar.

Copa de Mousse de chocolate y nata con fresas

Ingredientes:

Crema chantilly

2 cucharaditas de licor de naranja

1cucharadita de vainilla

1 1/2 taza de crema de leche

2 cucharadas de polvo de azúcar

Preparación:

Con la batidora fría poner la crema de leche (bien fría), azúcar en polvo, licor de naranja a batir a máxima velocidad.

Batir hasta que quede a punto de nieve y no chorree en los bordes.

Dividir en mitades. Una para usarla tal cual y la otra para el mousse de chocolate.

Para el mousse de chocolate

Ingredientes:

16 ozs de chocolate picado semidulce

1 ½ taza crema de leche

Fresas naturales

Preparación:

Calentar la crema de leche y derretir el chocolate picadito en ella. Separar en dos mitades.

Coger la mitad del chocolate derretido en la crema y dejar refrescar.

En otro envase, con la otra mitad de chocolate derretido, añadir en forma envolvente con espátula de goma el chocolate derretido en la crema chantilly batida.

Para el montaje en una copa, colocar las fresas en el fondo y poner unos brownies picaditos.

Vaciar un poco de la mitad del chocolate derretido en crema para crear una base más fuerte en chocolate.

Poner una segunda capa de mousse de chocolate.

Terminar la tercera capa con la crema de chantilly sola y decorar con fresas y virutas de chocolate.

Consejo: para hacer las virutas de chocolate, dejar una barra de chocolate grande afuera para que coja temperatura ambiente y, con un pelador de papas, cortar como si fuera un trozo de queso, para hacer los las lazos de chocolate.

Fotos y videos: Juan Miguel Peña

Edición de videos: Libanessa Reyes