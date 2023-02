Ni autoritarios ni amigos: hay que ser padres accesibles

Casos como el de la adolescente Esmeralda Richiez nos recuerdan la importancia de fomentar la confianza en la relación con nuestros hijos. Mantenernos al tanto de lo que hacen en la escuela, en internet y hasta las personas con las que sostienen amistades es la única manera de protegerlos de los peligros a los que se exponen, lo cual se logra manteniendo una buena comunicación con ellos basada en la confianza.

De acuerdo con la psicóloga Vida Gaviria, creadora del espacio @modomama, lo primero a tomar en cuenta para lograrlo es no pretender ser mejores amigos de los hijos. Más bien se trata de ser unos padres accesibles a los que ellos no teman y vean como sus primeros dolientes.

“Una meta parental importante es que, ante una situación de riesgo, nuestros hijos no piensen en cómo esconderlo para evitar nuestra furia o reacción”, dice, “sino que seamos su primera opción para contarnos porque saben que estaremos para ellos incluso en las situaciones desafiantes o difíciles”.

Ella explica que hay diferencias entre amistad y confianza: "Una amistad genuina implica que haya confianza, pero unos padres cumpliendo su rol, pueden confiar en sus hijos y viceversa sin que esto implique una relación de amigos”.

Cómo fomentarla

La confianza en una relación se trabaja, no surge de la noche a la mañana. Durante la adolescencia se cosecha lo que se siembra en la infancia, lo que quiere decir que, si durante los primeros años sembramos temor, es probable que a medida que los hijos vayan creciendo estén más preocupados de que no nos enteremos de lo que hacen que de confiarnos sus intereses y situaciones.

“Si queremos acompañarlos a que confíen en nosotros, el primer llamado es que confiemos en ellos y en las semillas que hemos sembrado”, refiere Gaviria. Unos padres autoritarios y castigadores solo promoverán que sus hijos les mientan para evadir sus críticas o castigos, mientras que unos padres que abren la conversación, que no juzgan y que son capaces de comprender las necesidades de esta etapa, serán autoridades en los que sus adolescentes no tendrán temor de confiar.

"Ser mejores amigos de nuestros hijos es un terreno movedizo, porque si dejamos de ser cuidadores para solo ser amigos, estamos dejando a nuestros hijos huérfanos, aunque tengan a sus padres vivos" Vida Gaviria Psicóloga “

En su afán de proteger a sus hijos, muchos padres terminan cayendo en un exceso de control. Se trata de una práctica que no siempre funciona, y es que prohibirles que sean amigos de ciertas personas o que mantengan una relación con alguien que no les conviene, por ejemplo, no garantiza que obedezcan.

“Lo más adecuado es fomentar en ellos las preguntas respecto a las relaciones de amistad y de romance que van teniendo a lo largo de la vida: ¿en qué eres afín a esa persona?, ¿qué cualidades tuyas relucen cuando estás con ella?, ¿cómo esa persona te suma o te invita a crecer?, ¿crees que esa persona sería solidaria en una situación difícil?”, puntualiza.

Educación sexual, un punto clave

A consideración de Gaviria, lo sucedido con Esmeralda Richiez es una muestra de que hace falta educar a los hijos sobre sexualidad. Este sigue siendo un tema tabú para los padres, por creer que hablar de ello propician la iniciación sexual temprana, pero ella aclara que es todo lo contrario: “Estudios demuestran que en la medida que más información tienen las personas, más retardan la iniciación sexual y mejores decisiones toman para protegerse”.

Aunque muchos de los que hoy en día tienen hijos adolescentes tampoco recibieron educación sexual, la diferencia está en que ahora están las plataformas digitales, donde no siempre se encuentra la información más adecuada sobre estos temas.

“De sexualidad estamos hablando desde el embarazo porque todos los mensajes sobre límites corporales, placer, relaciones humanas son materia de la sexualidad. De lo que quizás no estamos hablando, y es muy peligroso, es de derechos, de consentimiento, de acoso, de abuso, de desigualdad, de relaciones no sanas”, finaliza la psicóloga.