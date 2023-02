Dra. Wendy Gómez García: El cáncer en niños es altamente curable

Actualmente a nivel global se diagnostican 140 nuevos casos de cáncer en niños, niñas y adolescentes por cada millón de habitantes del grupo etario. Una cifra bastante importante cuando la literatura epidemiológica revela que aproximadamente el 47% del total de los mismos no llegan a recibir la atención oportuna, ya sea por desconocimiento en el tema de cáncer, falta de recursos, la no consideración e investigación del cáncer en menores de edad, etc.

En septiembre del 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la Iniciativa Mundial para la lucha contra el Cáncer Infantil, con el objetivo de alcanzar una tasa de supervivencia de al menos un 60% para niños con cáncer en 2030, y salvar así un millón de vidas. Este nuevo objetivo significa duplicar a nivel mundial la tasa de curación mundial en niños con cáncer.

En la República Dominicana cada año, según las estadísticas internacionales, deberían ser detectados aproximadamente 403 nuevos casos de cáncer en menores de edad, sin embargo solo se está diagnosticando el 75% de ellos, por lo cual se debe seguir luchando para lograr la detección oportuna de malignidades en niños, niñas y adolescente. A nivel global el cáncer ocupa la segunda causa de muerte en niños y niñas mayores de un año de edad, la demora en la referencia de un paciente con cáncer y la iniciación tardía del tratamiento puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los cánceres más frecuentes son las leucemias, con el 35% de los casos, seguidos por los tumores del sistema nervioso central que representan un 20% (aunque lamentablemente muy sub-diagnosticados por la variabilidad e inconsistencia de los síntomas), y los linfomas en un 15%. Luego de esto se encuentran los tumores renales, de la retina, de los huesos, los músculos y las gónadas, entre otros.

En los niños los cánceres pueden ocurrir repentinamente, pero es importante resaltar que tienen un alto índice de curación. Los síntomas y el tratamiento van a depender del tipo de cáncer y de lo avanzada que esté la enfermedad. El tratamiento puede incluir cirugía, quimioterapia y/o radioterapia. Los niños con cáncer en países de bajos y medianos ingresos tienen cuatro veces más probabilidades de morir a causa de la enfermedad que los niños en países de altos ingresos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/27/una-persona-con-una-camisa-blanca-21b20740.png Dra. Wendy Gómez García, gerente del centro oncopediátrico del Incart. (FUENTE EXTERNA)

La Iniciativa Mundial de la Organización Mundial de la Salud para el Cáncer Infantil incluye el desarrollo de todo un paquete técnico de la OMS para ayudar a ampliar las capacidades dentro de los sistemas nacionales de salud, e incluye apoyo académico y logístico a nivel global.

Es importante destacar que entre las acciones de la iniciativa se encuentra el apoyo del Hospital St. Jude Children’s de los Estados Unidos, quien al ser el primer centro colaborador de la OMS en materia de cáncer infantil, ha donado 15 millones de dólares para apoyo técnico en el desarrollo de planes nacionales de cáncer e implementación de programas de detección oportuna a nivel global.

En la República Dominicana, la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil, enlace oficial del St. Jude Children’s para el país, libra diariamente esta lucha brindando apoyo a los niños de la Unidad de Oncología del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral y a los niños del Centro de Oncología Pediátrica del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (COP).

En conjunto con el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud se realizó el lanzamiento del manual de Detección Temprana del Cáncer Infantil el pasado mes de septiembre, el cual busca edificar a los médicos dominicanos en materia de onco-pediatría y sistematizar a nivel nacional los diversos conceptos de detección, diagnóstico y referimiento de los niños, niñas y adolescentes bajo sospecha de malignidad.

En el Centro de Oncología del INCART se realizan grandes esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de los pequeños que padecen enfermedades oncológicas. Actualmente se está llevando a cabo la ampliación del centro de pediatría con la construcción del Onco-pediátrico, con el soporte conjunto del Gabinete de Niñez & Adolescencia, liderado por la primera dama de la república, Raquel Arbaje, y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual contará con 37 habitaciones, área de procedimientos, 2 quirófanos, cuidados intensivos, 7 consultorios, sala de infusiones ambulatorias, sala de estar de madres, o sala de espera lúdica, entre otras áreas de interés.

“Cada 15 de febrero es un día más para realizar acciones de concientización internacional sobre la existencia, necesidades y realidades de los niños con cáncer; promoviendo un mejor acceso a la atención y enfatizando en la detección temprana para poder ofrecer los tratamientos oportunos. Es importante entender que el cáncer es una enfermedad curable, la detección temprana y el diagnóstico oportuno suelen mejorar el pronóstico y aumentar las posibilidades de la cura”.