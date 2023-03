Laura de la Nuez, la comunicadora que te ayuda a proyectar una imagen asertiva

Al mencionar el nombre de Laura de la Nuez lo primero que nos llega a la cabeza es su faceta como comunicadora. Sin embargo, en su búsqueda por aportar valor a la sociedad más allá de su profesión creó @etiqueta_rd, un espacio en el que brinda recomendaciones para proyectar una imagen asertiva.

En poco menos de dos años, el perfil de Instagram cuenta con más de 320,000 seguidores, lo que para ella demuestra el interés colectivo de aprender sobre etiqueta social y empresarial. Y es que se trata de conocimientos que, por lo regular, no se adquieren en la escuela o la universidad, pero que agregan valor como persona sin importar a lo que te dediques.

Laura relata cómo empezó todo: “Yo comencé a dar consejitos que tienen que ver con buenas maneras, buenas costumbres, porque esa es la idea: reavivar los valores que tanto están perdidos en nuestra sociedad”. Esas recomendaciones vienen desde la experiencia, ya que trabajó durante ocho años en la agencia de modelaje John Casablancas.

En un principio, admite que lo veía como un hobby, pero luego de que una de sus publicaciones se hiciera viral, y se diera cuenta de que había tantas personas interesadas en su contenido, entendió que debía darle carácter al proyecto y consolidarlo.

La página ha crecido a tal punto que además de los posts que comparte, Laura también imparte capacitaciones sobre imagen, etiqueta y protocolo empresarial, social y culturización, tanto a grupos de personas como a empresas. Además, tiene un segmento cada viernes en el programa radial "El Mañanero". A mediados de febrero realizó su primer taller enfocado en cómo transmitir una buena imagen al comer, que fue todo un éxito.

Estos son los errores más comunes

El error de etiqueta que más se repite entre los dominicanos, a consideración de la comunicadora, es no utilizar expresiones de cortesía. “Yo creo que hay una mezcla entre el andar rápido y olvidar las cosas básicas como el ‘gracias’, ‘por favor’, ‘buenos días’, ‘permiso’”, asegura. “El dejar pasar a otra persona primero, ayudar a alguien con algo, que son puntos de cortesía, pero que están directamente relacionadas con la etiqueta”, continúa.

Otra falta común que ha notado es no saber comportarse y vestir acorde al tipo de evento al que se asiste. “Hay personas que no lo distinguen, y entonces se colocan unos aretes grandes, se ponen un vestido apretado para un evento social de su empresa o para un evento social de ejecutivo al que han sido invitados como persona de empresa, entonces tú estás representando a tu empresa, tú no estás como persona física con un grupo de amistades y tienes que saber la diferencia”, expresa.

Aunque son errores que se deben evitar a toda costa, Laura considera que no hay que ‘crucificar’ a quienes los cometen. A fin de cuentas, son normas que no se enseñan en la escuela o universidad, sino que se van aprendiendo sobre la marcha. “Es un poquito de la casa, un poquito lo que uno ve, y por eso pienso que @etiqueta_rd ha crecido tanto, porque se aprende mucho”.

Los temas sobre los que más le consultan a través de su cuenta de Instagram son buenos modales en la mesa y vestimenta para diferentes eventos, como bautizos, graduaciones o actividades ejecutivas. Eso la llevó a realizar su primer taller “Cómo proyectar una imagen elegante al comer”. La idea es seguir realizando capacitaciones sobre temas de interés para el público en general.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/28/mujer-con-vestido-blanco-42492ccb.jpg Laura de la Nuez. (CRÉDITO: TIRSO GONZÁLEZ)

"@etiqueta_rd es una página de recomendaciones de la que personas toman y dejan, porque cada quien es dueño de sus actos" Laura de la Nuez Comunicadora “