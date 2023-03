Siete ideas erróneas sobre el virus del papiloma humano a dejar atrás

El 4 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional de la Concientización del Virus del Papiloma Humano (VPH), una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes, alrededor de la que giran muchos mitos que han trascendido a lo largo de los años.

¿El preservativo protege al 100 % contra el VPH?, ¿la vacuna es solo para mujeres?, ¿este virus es sinónimo de cáncer? Consultamos a la doctora Alfa Reynoso, especialista en obstetricia y ginecología, para aclarar estas y otras falsas ideas sobre el virus del papiloma humano.

1. Existe solo un tipo de VPH

El virus de papiloma humano puede ser de bajo o alto riesgo, lo que hace que existan aproximadamente 200 serotipos. De estos, 14 corresponden a los de alto riesgo: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68, mientras que los demás son de bajo riesgo. La diferencia está en que los de alto riesgo son los que producen cáncer y los de bajo riesgo producen lesiones como verrugas.

2. Solo se transmite por vía genital

“Hay que tener claro que no solo se transmite por la vía genital”, explica la galena. Se puede transmitir de una persona a otra mediante las relaciones sexuales anales, vaginales u orales, pero también a través de otro tipo de contacto con la piel durante las actividades sexuales.

De acuerdo con Reynoso, un alto porcentaje de las personas que tiene el virus se contagió a pesar de haber usado preservativo, porque desconocía que no es necesario que haya sexo con penetración para que se produzca la transmisión.

3. El VPH está asociado a la promiscuidad

Aunque es cierto que mientras más compañeros sexuales tenga una persona en un corto periodo de tiempo, mayor será la exposición al virus, no quiere decir que las personas promiscuas o infieles son las únicas que pueden contagiarse. Una sola relación sexual basta para que el virus pase de una persona a otra.

4. Si lo tienes, significa que desarrollarás cáncer uterino

Solo el 10 % de las mujeres presentará una infección persistente del VPH, que hace que el riesgo de desarrollar cáncer de cérvix sea mayor.

“Una de las cosas que siempre le digo a las pacientes en consulta es que la citología es prevención”, explica la profesional. “Una persona con el virus no tiene que terminar en un cáncer cervical, porque inmediatamente se conoce que tiene el virus se prepara el sistema inmunológico y el cuerpo para que el virus no actué. Entonces, siempre y cuando el virus esté inactivo, no se desarrollará cáncer”.

5. Usar preservativo protege por completo contra el virus

El uso de preservativo masculino disminuye el riesgo de infección y de verrugas genitales (una reducción que oscila entre el 30 y 60 %), lo que quiere decir que es solo parcialmente efectivo para evitar la infección. Esto porque, tal y como explicaba la doctora anteriormente, no solo se transmite por vía genital.

6. La vacuna se recomienda solo a mujeres

La vacuna es tanto para mujeres como para hombres, dado que los varones pueden contagiarse con el VPH al mantener relaciones con una persona que esté contagiada. En el caso del cáncer de útero, los hombres se convierten en transmisores del virus a otros.

Reynoso aclara que la recomendación de los expertos con respecto a la vacuna es recibirla antes de los 15 años en ambos sexos. “Se puede suministrar en otra etapa, a sabiendas de que como las células no están tan jóvenes como en la adolescencia, la interacción de la vacuna con las células no se va a tener la misma protección, pero es importante saber que se puede poner a hombres y mujeres, a cualquier edad”.

7. El VPH solo se manifiesta con verrugas genitales

En muchos casos, el VPH no presenta síntomas mientras que en otros, no solo se manifiesta con verrugas genitales, sino también con lesiones precancerosas en el cuello uterino. “De hecho, muchas mujeres tienen el virus, de bajo riesgo, y no desarrollan verrugas genitales. Es bueno tener presente que las verrugas pueden aparecer en otras partes del cuerpo, no necesariamente en los genitales”, concluye la doctora.