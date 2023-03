Damas de éxito conversan sobre los aportes y obstáculos de la mujer

“Dentro del Tribunal Constitucional nos ha tocado visibilizar las garantías y principios de igualdad que establece la Constitución. No nunca he sentido ningún obstáculo que me impida superarme cada día más… en la actualidad la Escuela Nacional de la Magistratura ha graduado más de 400 personas de las cuales un 69% son mujeres”, explicó Alba Beard Marcos.