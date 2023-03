Raíces by LAFS: consejos sobre liderazgo innovador de Eva Hughes

Ser líder en estos tiempos no se trata solo de saber dirigir un equipo: requiere contar con habilidades que permitan conectar, escuchar activamente las necesidades de cada miembro de ese equipo, resolver conflictos y sacar lo mejor de ellos.

Así lo explicó la experta en negocios y liderazgo Eva Hughes al participar en el conversatorio “Liderazgo innovador”, que tuvo lugar como parte del programa de actividades que realiza la primera edición de Raíces by LAFS, el mayor escenario de aprendizaje y networking de negocios de la industria de la moda, que se celebra del 12 al 15 de marzo en la Ciudad Colonial.

A continuación, tres consejos que todo líder debe aplicar, ofrecidos por la experta durante el evento:

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/14/un-grupo-de-personas-con-instrumentos-musicales-en-un-bar-b40051af.jpg

1. Autoconocerse

Existen diferentes tipos de líderes y, a consideración de Hughes, hay que autoconocerse para determinar el que mejor vaya contigo. “A veces uno quiere ser una persona que no tiene que ser, mientras lo que debemos hacer es enfocarnos en ser los mejores en ese que es nuestro fuerte”, refirió.

Cada persona tiene su propio estilo de liderazgo. Que un líder aplique herramientas que le funcionen no quiere decir que haya que emularlo. “Por ejemplo, yo sabía que no podía ser la persona más cercana a la gente en momento de liderazgo, aunque sí había otras personas de otras compañías que eran súper cercanos. Yo nunca lo iba a ser, pero sí me enfocaba en ser la más empática o la mejor líder-coach”, explicó.

2. Ser empático

Para Hughes, un buen líder no es aquel que regaña a sus colaborados por llegar tarde o cometer errores, sino aquel que es empático e indaga en la razón que los llevó a ello.

“Es preguntarles qué está pasando y ver juntos cómo se puede solucionar el problema, porque quizá esa persona está lidiando con situaciones personales. Y lo más importante, ser empáticos con nosotros mismos. La empatía es de los atributos más bonitos que tiene el liderazgo”, aseguró.

3. Tener paciencia

La paciencia es un punto clave para quienes buscan convertirse en grandes líderes. Hay que tener presente que al principio no será fácil y habrá quienes duden de tu potencial; en ese momento hay que ser persistente y dejar que los resultados hablen por sí solos.

“Cuando era directora de Vogue, todo el mundo pensaba que a los dos años me sacarían, y qué equivocados estaban. Lo que requirió fue determinación, fue perseverancia. No trates de convencer a la gente hoy, lo importante es que te crean después”, señaló.