Dermatitis seborreica, una enfermedad que puede afectar la salud capilar

Muy a menudo escuchamos a personas quejarse de caída de cabello y “caspa”, lo cual podría ser un síntoma de dermatitis seborreica, que según la cirujana Dermatologa-Tricóloga Elizabeth Corniell se manifiesta a través de escamas en el cuero cabelludo, enrojecimiento leve y picazón en el área de la piel del cuero cabelludo.

“Es una enfermedad inflamatoria de causas desconocidas, aunque existen factores de riesgo como presentar piel grasa influencia androgénica, en la secreción sebácea y la influencia de hormonas maternas”, explica la especialista de la salud, especificando que suele aparecer en áreas como el cuero cabelludo, cara (cejas, parpados, nariz); orejas, tórax o pecho, áreas de piel donde existen glándulas sebáceas productoras de Sebo.

La fatiga, los cambios de clima extremos, factores genéticos implicados; así como las enfermedades del sistema nervioso central como el Parkinson, en la depresión, diabetes, en la obesidad, pacientes con cáncer, altas cantidades de consumo de alcohol, una dieta rica en grasa animal y SIDA, donde el cuadro clínico es más exagerado, cita la especialista como otros factores de riesgos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/16/una-mano-muestra-un-objeto-en-la-mano-32510e62.jpg Es una enfermedad inflamatoria de causas desconocidas, aunque existen factores de riesgo. (FREEPIK)

Sin embargo, no todo picor en el cuero cabelludo es consecuencia de esta patología, por lo que es necesario la consulta médica. Corniell revela que una sensación como el picor puede deberse a la dermatitis seborreica, pero también una dermatitis atópica, dermatitis herpetiforme, psoriasis, secado del cabello a altas temperaturas, estrés, los piojos, dermatitis por contactos a químicos como champús agresivos, procesos químicos como tintes, decolorantes, permanentes, entre otros como “productos para rizados que estoy viendo con mucha frecuencia en mi práctica médica” indica.

Advierte que si la enfermedad no es tratada a tiempo altera el equilibrio hidrolipídico, por lo que puede afectar el crecimiento del cabello y causar pérdidas, aunque este tipo de dermatitis, por sí sola, no debería causar caída del cabello. la No, ella por sí sola no produce caída del cabello directamente. Pero, si se sabe que la dermatitis seborreica altera el equilibrio hidrolipídico del cuero cabelludo, lo que dificulta que el pelo crezca con normalidad, produciendo perdida; si el tratamiento no se realiza a tiempo.

Tratamientos más frecuentes

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/16/una-persona-con-la-mano-en-la-cara-364f79f0.jpg El uso de champú antimicóticos dos veces por semana, minimiza los síntomas de la dermatitis seborreica. (FREEPIK)

El tratamiento consiste en mejorar los síntomas y controlar la enfermedad, ya que esta no tiene cura definitiva, solo se controla por períodos de tiempo. El uso de champú antimicóticos dos veces por semana como mínimo se recomienda, lociones esteroideas suaves para el picor, queratolíticos en algunos casos más severos, dice la doctora Elizabeth Corniell.

En tanto que, para los lactantes se recomienda colocar aceites naturales, para reblandecer la costra, luego se procede a lavar el cuero cabelludo, todos los días y peinarlo con cepillo suave para bebes, donde poco a poco se ira desprendiendo la costra.