Conferencista ecuatoriano Gustavo Salinas: “Las oportunidades no esperan”

El joven capacitador y conferencista Gustavo Salinas es de los que piensan que “Las oportunidades no esperan” y que “la vida es ahora y las oportunidades no esperan”.

Salinas, que se dedica a ofrecer conferencias en muchos países sobre liderazgo, emprendimiento, motivación, crecimiento personal, desarrollo emocional y otros aspectos relevantes para el éxito de una empresa.

En su natal Ecuador, el también orador realizó estudios de Ingeniería Comercial (Administración de empresas).

“En el desarrollo de mi carrera como emprendedor he tenido algunos modelos influyentes empezando, desde muy joven por mi padre, quien es profesional de la salud pero creó su patrimonio siempre teniendo un negocio además de su trabajo como médico en el hospital. Lo vi tener local de renta de videos (en la época de los VHS), y la compra y venta de terrenos y propiedades fue lo que le dio el despunte financiero (tal vez por ahí mi afición al emprendimiento)”, comenta el conferencista.

Gustavo Salinas resalta que sus experiencias como conferencista y formador lo han llevado a entrenarse y trabajar directamente con expertos de distintas partes del mundo, desde Latinoamérica, pasando por los Estados Unidos e incluso Asia. “Soy el resultado de tener grandes entrenadores y ser un buen alumno de ellos”.

Salinas es elogiado por su don de la palabra y la oratoria. Para él se trata de un desafío que disfruta, que le permite transmitir su experiencia y ayudar a otros en su camino.

“Yo no hablo desde la teoría, hablo desde la práctica. Lo que comparto en un escenario es lo que he vivido, lo que me ha servido para crecer mi negocio, lo que me ha ayudado, los errores cometidos para evitar que otros los cometan, así que hablo lo que siento que a la gente le va servir”, dice en una nota de prensa.

Su consejo para quienes buscan alcanzar el éxito y asegurar un futuro más estable es “abrir la mente hacia lo nuevo, lo moderno, lo digital, saber que no importa dónde hayas nacido ni de dónde vengas, sino hacia dónde vas, cuál es tu visión y tu hambre de éxito. El progreso es posible para todos”.

Gustavo Salinas, quien se encuentra en las redes sociales como @gustavosalinasofficial menciona algunas de las notables figuras que han tenido influencia en su carrera, como Robert Kiyosaki, Grant Cardone, Tony Robbins (en una maestría en negocios), John C. Maxwell, T Harv Eker, Jordan Belfort, entre otros.