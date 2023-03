¿Qué es la inteligencia emocional y por qué hace tanta falta?

Experimentar emociones es un proceso natural en los seres humanos, ya sea esta una experiencia emocional agradable o poco placentera. No obstante, que el sentir sea algo biológico, no quiere decir que no tengamos control sobre él. A la acción de regular nuestros estados de ánimo se le conoce como inteligencia emocional.

Así lo explica el psicólogo Jean Carlos Santos, del Centro de Atención Integral Lotus. “La regulación emocional es un proceso por el cual podemos, hasta cierto punto, controlar, evaluar y modificar las reacciones emocionales que experimentamos”, indica. Gracias a esta habilidad podemos mantener, intensificar o inhibir emociones, así como influir sobre varios aspectos de la experiencia emocional, como nuestra interpretación de estas (verlo como algo positivo o negativo) e incluso su duración e intensidad.

“Las emociones están presentes en nuestra vida diaria, influyen en nuestra toma de decisiones, en la comunicación y en cada mínimo detalle”, refiere. “Sin embargo, por lo general conocemos muy poco de ellas, sus características, importancia y hasta desconocemos algunas de las emociones básicas”.

La importancia de las emociones no debe ser subestimada, según el experto. Dependiendo de qué tanto aprendamos de estas, podremos utilizarlas como aliadas en nuestras relaciones con otras personas. De lo contrario, tomarán el dominio de nuestras acciones, favoreciendo a que nos comportemos de manera reactiva, impulsiva e incoherente con nuestros deseos. “Por lo tanto, en lugar de tener control sobre ellas, tus emociones tendrán control sobre ti”.

Aceptarlas

Etiquetar las emociones como malas por el malestar aparente que nos genera nos conduce a reprimirlas o a negarlas, lo que pudiera favorecer que desarrollemos algún trastorno del estado de ánimo o ansiedad, producto de una incorrecta regulación de las mismas.

“Aceptemos nuestras emociones, reconozcámoslas e identifiquemos, a través de su función, que nos están comunicando cuando las experimentamos”, dice Santos. Agrega que aprender a regular nuestras emociones es una habilidad con efectos positivos inmediatos en la satisfacción en las distintas áreas de nuestra vida y las relaciones sociales.

Curso taller sobre inteligencia emocional

El Centro de Atención Integral Lotus ofrecerá un curso taller sobre inteligencia emocional para quienes deseen aprender a regular sus emociones. El taller se realizará el sábado 25 de marzo de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en las instalaciones de referido centro. El costo es de RD$3,500. Entre otras cosas, los asistentes aprenderán a aumentar la capacidad de autoconocimiento e introspección, habilidades para el manejo y resolución de conflictos y estrategias para afrontar el estrés cotidiano.