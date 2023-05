Pucmm celebrará festival de cine Semana Más Corta 2023, enfocado en medioambiente

La Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) celebrará la décimo sexta edición del festival de cine universitario "Semana Más Corta 2023: Cine verde y humano" (SMC), del 12 al 16 de junio. Este año la SMC estará focalizada en la protección del medioambiente y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Con el lema "Cine verde y humano", está edición de la Semana Más Corta expondrá diversos cortometrajes que tendrán la finalidad de generar conciencia sobre la gravedad del cambio climático y mostrar los esfuerzos realizados por los jóvenes para disminuir el impacto de sus efectos negativos en el medio ambiente.

La actividad, que estará conducida por el productor y actor Danilo Reynoso y la actriz Camila Santana quien es egresada de Pucmm, será realizada en el Auditorio del edificio A1 de la universidad. Además, contará con la participación de la titular de la Dirección General de Cine (Dgcine), Marianna Vargas Gurilieva, representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La Semana Más Corta tendrá como invitada internacional a la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y en su agenda diaria realizará jornadas y conferencias formativas para todos los interesados, sin costo alguno.

Quienes deseen acudir solo tendrán que registrarse en los formularios publicados en las redes sociales de la academia.

La directora de la Escuela de Comunicación, Ana Bélgica Guichardo, explicó que la Semana Más Corta representa el compromiso de la universidad con la sociedad para lograr el fortalecimiento de la industria del cine dominicano.

"La academia está enfocada en promover la profesionalización del cine a través de los cortometrajes, que en el futuro serán historias humanas compartidas en grandes proyectos audiovisuales", dijo la doctora Güichardo.

Conferencistas invitados

Como expositores participarán este año José María Cabral, cineasta dominicano; Marvin del Cid, cineasta y fotógrafo guatemalteco; delegados de la productora de cine dominicano Minerva Films; y representantes de Lántica Media. Asimismo, los talleres serán impartidos por Desirée Reyes, productora audiovisual, Johanne Gómez Terrero, cineasta y Virginia Binet, guionista.

En la gala ganadores serán presentadas las producciones que resulten premiadas y se realizará a finales de junio en Caribbean Cinemas. Además, por segundo año consecutivo, los alumnos que resulten ganadores en la categoría Mejor cortometraje EGEDA DOMINICANA-Semana Más Corta asistirán con todos los gastos pagos al evento de Iberseries Platino Industria, uno de los más importantes mercados de audiovisuales, que se celebra en España a finales de este año.

La composición de los jurados de la SMC 2023 son: Alba Nelly Familia directora de CDN y miembros de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (ADOPRESCI) compuesta por su presidente Dahiana Acosta, José Maracallo, Smayle Domínguez y Edwin Cruz.

Este año las categorías de premiación se dividirán entre: Mejor Cortometraje Egeda Dominicana, Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor Dirección de Arte, Mejor Dirección Cinematográfica, Mejor Tesis de Ficción, Mejor Tesis Documental, Premio del Público y Mejor Corto Sección Interuniversitaria.

La empresa How To Be A Brand tendrá a su cargo la premiación a Mejor Dirección que estará dotado del alojamiento y diseño de la página web del corto ganador.

Como cada año participan otras entidades universitarias y en esta oportunidad contaremos con la asistencia del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Universidad Iberoamericana (Unibe), Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Escuela Internacional de Arte y Diseño (Chavón) y la Universidad APEC (Unapec), así como el Instituto de Formación Técnico Profesional, INFOTEP.

La Semana Más Corta se desarrolla gracias al apoyo de importantes empresas, entre las que se destacan: Banco Popular, Grupo Ramos, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También patrocinan en la realización de este gran evento: Egeda Dominicana, Caribbean Cinema, el Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM), Producciones Laso Films y How To Be A Brand.

La Semana Más Corta cumple sus 16 años de promoción del aprendizaje en materia audiovisual y cine, con una vocación de resaltar el trabajo de los jóvenes cineastas desde sus trabajos en las aulas, e integra a estudiantes de todas las academias dominicanas que imparten las carreras de cine.