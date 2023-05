Chef Leonor Espinosa: "El éxito no toca mi vida personal. No me gusta la fama"

Leonor Espinosa siempre quiso ser artista y lo es, solo que de una manera diferente a la que ella imaginó. "Soy una cocinera que se ha ganado el título de chef", pero no cualquiera, es la 'mejor chef femenina del mundo 2022-2023', según The World's Best 50 Restaurants.

Se considera una buena directora de su cocina, que busca dar respuesta a la seguridad alimentaria, al cambio climático e impulsar la diversidad biológica colombiana... para ella esto es una manifestación artística contemporánea.

Sus creaciones surgen de tres variables: investigación, observación y experiencia. "Mi cocina narra la vida del hombre en los ecosistemas, que narra la etnobotánica, es decir, los usos que estas comunidades le dan a los ingredientes desde la botánica, la medicina tradicional, desde la espiritualidad y desde las cosmovisiones que son distintas a estas cosmovisiones occidentales", explica mientras indica que el 70% de los productos usados en su cocina provienen de pequeños productores, sin intermediarios, y que a través de su fundación (Funleo, nacida en 2007) se hace conciencia sobre la importancia de cuidar la biodiversidad, mientras se mejora la condición de vida de ellos, explicó en entrevista a Diario Libre.

Precisamente es su huella de transformación por la que preferiría ser recordada y no por un plato en particular.

Asimismo, Espinosa trabaja bajo la propuesta ciclobioma, tanto para los sólidos como líquidos, dándole la misma importancia y para que dialoguen entre sí.

Un encuentro de sabor y cultura

Leonor Espinosa es parte de la lista de la revista Forbes en la que se destacan a las 100 mujeres más poderosas de 2023. Ella estuvo por sexta ocasión en República Dominicana, formando parte de la tercera entrega de Raíces, una iniciativa que lleva a cabo la chef Tita en su restaurante Morisoñando. Allí, horas antes de la cena a cuatro manos que el restaurante Morisoñando suele ofrecer junto a la Chef Tita, habló con Diario Libre.

"Soy de Cartagena. En RD me siento como en mi casa porque creo que el Caribe es un solo lenguaje, una sola expresión y una visión de vida que se interrelaciona entre los pueblos que lo conforman", nos dijo previo a la cultural cena, cuando la entrevistamos.

Para la ocasión, trajo una cocina en la que tiene ya mucho tiempo trabajando y para la cual usó productos locales como las proteínas, frutos como la jagua y el tamarindo; y el ron. Una propuesta no tan experimental como la de su restaurante Leo, en Bogotá, Colombia, donde trabaja con productos de la biodiversidad de las comunidades indígenas, afro y campesinas de Colombia, que son la raíz de su identidad: la cocina caribeña es colorida, sabe bien y reconforta.

Sobre cómo alimenta su paladar, la reconocida cocinera se considera gastrónoma de buen paladar por lo que le encanta salir a comer y disfrutar de un restaurante y de una bebida, lo cual es una gran pasión que tiene.

Una mujer que disfruta la tranquilidad

Su sabor habla de una gran artista, de una mujer dedicada y enfocada en las cosas que quiere, pero ¿quién es ella más allá de la evidente fama que ha conquistado con sus preparaciones?

Cuando le preguntamos sobre el impacto de la fama en su vida confesó: "A mí el éxito no toca mi vida personal. No me gusta la fama. Soy reservada, poco sociable, no me gusta hacer amigos todos los días; sí me llena de orgullo y agradecimiento el saber que la coherencia ha sido reconocida".

Y esa forma no es parte de una evolución, reconoce que fue así siempre. Se define como una persona distraída y poco interesada por los asuntos sociales, incluso, en sus años de estudios. "Creo que con el tiempo somos más honestos con nosotros mismos, más auténticos, más reales y yo no quiero ser otra persona, sino ser yo. No quiero modificar cosas en mi vida porque me toca, hay gente que nace con el espíritu de ser famosa, disfrutar la fama, que la paren en la calle, que su vida privada no es privada sino pública... yo soy todo lo contrario".

Está en una etapa de la vida en la que valora, busca y solo pretende llevar una vida de tranquilidad y felicidad.

Para ella las personas van a un restaurante a comer bien y si el cocinero está en la mesa su cocina no estará bien, por esta razón prefiere siempre mantenerse en su cocina. ¿Será este el gran secreto de su sabor, enfocarse en lo que hace?

Mujer y cocina

Leonor Espinosa no se considera feminista, tampoco machista. Reconoce que las grandes cocinas han pertenecido a los hombres y la del hogar a las mujeres.

"Las mismas mujeres hemos asumido la división del trabajo, muchas son las que prefieren las labores menos pesadas, que requieran menos tiempo ya que a la mujer le ha faltado ser más partícipe por sí misma. Todavía hoy a la mujer le hace falta mayor perseverancia, ahínco, creer en lo que quiere... necesitamos más personas con conciencia para mejorar el mundo, que quedarnos enfrascados en que existe el machismo y el feminismo porque eso siempre va a existir", consideró la chef colombiana.

Hay actividades económicas en las que a la mujer se le dificulta entrar y la causa puede variar entre una y otra, no es tan simple como culpar a un grupo o a una persona.

Leer más Nueva entrega de Raíces une las gastronomías de la chef Leo Espinosa y Chef Tita