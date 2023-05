Conoce los síntomas del melanoma

A lo largo de la vida puede que tus lunares no tengan ninguna evolución, pero si lo hacen es necesario que le prestes atención, porque podría ser una señal de alerta de Melanoma indica Rafael Isa Pimentel, cirujano dermatólogo.

Para él es necesario que pongas atención a los puntos del "ABCDE" para el estudio de lesiones pigmentadas y del melanoma, que hoy es su efeméride, que tiene la finalidad de crear conciencia sobre este cáncer, considerado el más grave de su tipo:

· Asimetría: ¿Es el lunar simétrico?

· Bordes: ¿Tiene un borde de forma irregular o con espacios sin pigmento?

· Color: ¿Ha habido cambios en el color o es el lunar multicolor?

· Diámetro: ¿Es más grande que hace unos meses?

·Evolución: ¿Es nuevo o tiene mucho tiempo.

Sin embargo, los lunares son sólo una de las manifestaciones del melanoma. Según la doctora Jazmín García puede tener sus signos en los ojos y rara vez dentro del cuerpo como en la nariz y la garganta.

Fuentes como los especialistas de Mayo Clinic, también indican que podrían aparecer debajo de una uña, en la vagina, en el tubo digestivo y las vías urinarias.

Coinciden con García al indicar que la causa exacta de todos los melanomas no está clara, se sabe que dentro de los factores de riesgo fugura la exposición a la radiación ultravioleta (UV) de la luz solar; de las lámparas y de las camas solares.

"El diagnóstico ha mejorado de forma muy significativa en las últimas décadas, superando el 90% de los pacientes diagnosticados en estadios tempranos de la enfermedad", explica la especialista en Oncología.

También el pronóstico en fases avanzadas de diseminación ha cambiado por completo.

No existen a día de hoy comparaciones directas entre el tratamiento con inmunoterapia y terapia dirigida en el escenario adyuvante (y no se esperan a corto plazo) aunque el beneficio parece similar y duradero. La elección de uno u otro tratamiento se realiza fundamentalmente en base al perfil de efectos secundarios y al régimen de administración de cada tipo de tratamiento. Se trata, sin embargo, de tratamientos de hasta un año de duración que suponen un riesgo de toxicidad no desdeñable para pacientes potencialmente curados, lo que probablemente va a retrasar su llegada a la práctica clínica.