Karol G posa al natural en la portada de Elle

La cantante colombiana Karol G ha inundado las redes sociales con las fotografías que se ha realizado para la portada de la revista Elle en su edición de junio.

La artista, que se ha manifestado en contra de los abusos del photoshop, luego de su portada para la afamada revista GQ, ahora lució más natural y con una actitud más segura.

"A principios de este año, Karol G con 'Mañana Será Bonito' se convirtió en el primer álbum en español de una artista femenina en debutar en el número uno en los EE.UU. en la lista Billboard 200. Y lo hizo siendo ella misma", así lo expresa la publicación de la revista de moda.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/23/34843747224128987655385316560964066331721116n-99f4ecf6.jpg

En la misma imagen, Karol afirma: "Si la gente está conectando con el álbum, se están conectando directamente, literalmente, conmigo...Nunca podría haber imaginado que un período tan oscuro en mi vida me transformaría en la persona que soy hoy. La situación me retó a aprender, a apreciar lo que tenía, a encontrar la felicidad dentro de mí misma, no en otra persona... Creo que eso es realmente el alma del álbum y lo que lo ha hecho tan exitoso", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/23/elm060123wlkarolg-010a-6462448a37778-07fc19de.jpg

Según la publicación, la entrevista con la artista colombiana se hizo en español, en Nueva York, y narra que hace 11 años Karol G llegó a esa ciudad a aprender inglés, luego de sentir que no pasaba nada con su carrera en Medellín.

"Durante tantos años -ni uno, ni dos, ni tres, muchos años- todo el mundo pensó que mi objetivo de convertirme en cantante era una broma", dice para Elle Karol G.

Al mismo tiempo reconoce que fue un desafío seguir creyendo en ella. "Y si no fuera por mis padres convenciéndome de que podía hacerlo, me habría sentido avergonzada y abandonado todo el asunto", comentó.

La estrella colombiana habla sobre navegar por la industria de la música, proteger su privacidad y romper barreras. Además, menciona que fueron seis años de lucha al lado de su papá, para lograr poner su nombre en la industria del reguetón, pero cuando hizo las maletas para viajar a Nueva York pensó que era el final de su corta carrera, dice la revista.

Su historia cambió, para bien, narra la paisa, que ha hecho parte del cartel de Coachella y que también tiene colaboraciones con Shakira y Nicki Minaj, entre otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/23/34868188124845930083751926655346205708702494n-3215a36a.jpg

Al referirse a su álbum "Mañana será bonito" explicó que nunca planificaron un concepto puntual, sino que todo el tiempo estuvo cantando sobre ella. "Solo estaba cantando sobre mi vida. ¿Cómo puede ser eso significativo para las personas? Si las personas se conectan con el álbum, se conectan directamente, literalmente, conmigo. Porque ese es el disco: historias de mi vida, en canciones", dijo la antioqueña.

Al referirse a su ruptura con el reguetonero puertorriqueño Anuel AA, cuyo duelo llevó en privado, dejó a entender que el proceso se convirtió en "Mañana será bonito", con letras nostálgicas.

En el disco, hizo una colaboración con Shakira, su ídolo, en ´TQG´.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/23/34826210715971275874329845113025880955766246n-351ddb8a.jpg

No dejó de lado su faceta de actriz en la serie de Netflix, ´Griselda´, donde representa a una mula del narcotráfico y que es protagonizada por Sofía Vergara, que es la poderosa jefa de un cartel de droga, y que será estrenada en unos meses.