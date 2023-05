La elección de no ser madre

Tengo dos amigas gemelas de 35 años que tienen una vida maravillosa. Viajan constantemente y están inmersas en sus profesiones con gran éxito. En su tiempo libre, disfrutan durmiendo y leyendo mucho. Sin embargo, cuando se reúnen con su familia los fines de semana, las tías siempre comienzan con su discurso sobre por qué no tienen novio y, lo que es aún peor, por qué no se han casado y tenido hijos.

Aunque mis amigas han aprendido a sortear estas preguntas con silencios y medias sonrisas, siempre es incómodo. Repiten que son felices tal y como están y que en sus planes inmediatos no está tener una familia. De hecho, quizás esa opción nunca llegue y están perfectamente bien con eso. La decisión de no tener hijos es una elección personal que cada vez más mujeres están tomando en todo el mundo.

¿Por qué escribo sobre esto si tengo tres hijos? ¿Acaso me he arrepentido alguna vez de haberlos tenido? La respuesta es no. Ser madre es algo que amo profundamente. Sin embargo, creo que hubiera sido útil que alguien me dijera algo como lo que voy a decirte a ti, que estás leyendo este artículo y, tal vez, sopesando la decisión de ser madre: la maternidad puede ser una experiencia gratificante, pero criar a un hijo no garantiza automáticamente la felicidad en la vida.

En realidad, la satisfacción que se obtiene de ser madre depende de muchos factores, algunos de los cuales están bajo nuestro control y otros no. Por lo tanto, aquellas que están considerando la maternidad deben sopesar cuidadosamente estos factores antes de tomar una decisión. Si decides ser madre, prepárate para trabajar duro para lograr esa satisfacción y estar dispuesta a enfrentar los desafíos que puedan surgir en el camino.

Apoyo completamente la elección de aquellas mujeres que deciden no ser madres, ya que es importante para nuestra evolución como seres humanos recuperar el control sobre nuestros cuerpos y decidir por nosotros mismos lo que queremos hacer con ellos. Nadie debería tomar esa decisión por nosotras. A pesar de esto, la elección de no tener hijos puede ser difícil para muchas mujeres debido a la presión social y las expectativas culturales que las hacen sentir juzgadas o incomprendidas. Sin embargo, para algunas mujeres, la opción de no tener hijos puede ser liberadora.

"En última instancia, la elección de tener hijos o no tenerlos es una decisión que solo la mujer puede tomar. Es importante que se sienta cómoda con su elección y que no se sienta presionada para hacer algo que no quiere hacer" Ericarol Carlo Mentora de Mindfulness “

Desde siempre se ha esperado que las mujeres procreen y la maternidad es vista como un deber. Poco a poco, hay una creciente aceptación y comprensión de que la vida sin hijos es una opción válida y legítima.

Las mujeres que optan por no ser madres lo hacen por variadas razones. Algunas mujeres simplemente no sienten ese deseo y prefieren centrarse en sus carreras, relaciones o intereses personales. Otras pueden haber experimentado traumas emocionales o físicos que las han llevado a decidir que la maternidad no es para ellas.

A menudo, las mujeres que deciden no tener hijos se enfrentan a preguntas y comentarios invasivos de amigos, familiares y extraños, tal y como pasa con mis queridas amigas gemelas. Algunas mujeres pueden sentirse presionadas para justificar su elección, pero la verdad es que no hay una respuesta correcta o incorrecta. La elección de tener hijos o no tenerlos es personal y no es necesario que se justifique.

En todo el mundo, las mujeres que deciden no tener hijos a menudo son estigmatizadas y etiquetadas como inusuales, insatisfechas e infelices. Un estudio de 2016 sobre la estigmatización de mujeres y hombres sin hijos en la revista "Sex Roles" encontró que algunas personas incluso sienten indignación moral hacia las personas que toman esa decisión. La Iglesia Católica también ha expresado su desaprobación, con el Papa Francisco declarando en una audiencia en la Plaza de San Pedro en 2015 que "la elección de no tener hijos es egoísta".

Para muchas mujeres que han tomado la decisión de no tener hijos, el camino a seguir puede estar lleno de desafíos y de preguntas sin respuesta. Pueden preguntarse si tendrán soledad en la vejez o si perderán la conexión con amigos y familiares que tienen hijos. Sin embargo, muchas mujeres que no tienen hijos encuentran formas de crear una vida plena y satisfactoria, y a menudo encuentran conexiones significativas en otras áreas de la vida.

En última instancia, la elección de tener hijos o no tenerlos es una decisión que solo la mujer puede tomar. Es importante que se sienta cómoda con su elección y que no se sienta presionada para hacer algo que no quiere hacer.

La vida sin hijos puede ser tan significativa y satisfactoria como la vida con hijos, y todas las opciones deben ser igualmente respetadas y valoradas.

