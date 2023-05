Cómo es regresar al trabajo (positiva) después de dar a luz

Dar a luz y regresar al trabajo es difícil. Cuando una mujer trae a la vida a un bebé, lo tiene en sus brazos, lo cuida, lo alimenta y se convierte en una extensión de él para seguir creciendo, se hace complicado volver a la rutina de "la vida adulta", las "necesidades financieras" y desprendiéndote de ese amado ser.

En muchas ocasiones las madres se vuelve un mar de lágrimas, en otras es una especie de respiro de la maternidad, inclusos algunas han expresado sentir culpa.Para muchas mamás regresar al trabajo es una decisión que se basa en la necesidad financiera. Para otras, la carrera es una parte importante de su identidad que no quieren perder.

Priscila Peguero, es una madre primeriza, que dio a luz en enero de 2023, y su regreso a la rutina laboral estaba pautada para mediados de mayo. Como cada su mujer que experimenta un nuevo proceso tiene sus preocupaciones: "Me preocupa que no lo cuiden y que su alimentación no se mantenga. No quisiera que se enferme y deseo que se sienta bien con quien lo este cuidando", comentó a Diario Libre.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/27/lasmadresvuelvenaltrabajo-mobile-a56861d0.jpg

Hasta el momento el responsable de cuidar al bebe será el papá del niño y esto le da a Priscila calma, pero aun así confesó sentir preocupación.

"Un niño que es amado, cuidado, y emocionalmente bien ajustado, prosperará ya sea que tenga una mamá que trabaja o una que se queda en casa. Si eres feliz, también tu bebé será feliz", afirma un artículo publicado por Enfamil.

Al referirse a su plan para alimentarlo Peguero explicó que se ha ido extrayendo para dejarle una base, pero esta tarea no ha sido fácil para ella. "Una parte de mi está feliz por volver al trabajo, pero otra parte quisiera poder hacer las dos cosas. Quizás trabajar medio día en casa y medio día trabajando, pero no tengo esa opción".

Antes de que naciera Ídem, nombre del hijo de Priscila, ella no veía necesario el tema de la lactancia, pero con el tiempo descubrió lo importante que era este alimento para su bebé. "Si uno tiene las condiciones de dar seno es bueno darlo. El beneficio para él bebe y para uno mismo es inmenso, aunque no te niego que es retador".

Para las madres que trabajan, Enfamil comparte algunos consejos para su regreso al trabajo:

No vuelvas rápido: tu bebé te necesita, si es posible, date tres o cuatro meses para conocer el uno al otro y establecer un horario. Evita otros grandes cambios, como mudarte o un nuevo trabajo, al mismo tiempo.

Visualiza tus opciones: muchas mujeres no tienen la necesidad de trabajar, si esto está dentro de tus posibilidades no te apresures. También muchas mujeres comparten puestos de trabajo, trabajan tiempo parcial o flexible, o hacen trabajos por contrato. Y la tecnología de hoy ha hecho más fácil el trabajar remotamente, si estas son tus oportunidades, no las dejes ir.

¿Quién cuidara de tu bebé? Esta es una pregunta que debes tener la respuesta con tiempo. Explora diferentes opciones de cuidado de niños para ver qué es lo mejor. Algunos prefieren el ambiente social de una guardería de niños, mientras otros buscan la crianza de una niñera en el hogar o dejan esta tarea a los abuelos – si están disponibles y dispuestos-.

Extraer y suplementar: es necesario que crees un plan para que cuando regreses al trabajo puedas extraerte y procesar este alimento para que sea de provecho para el niño o niña. Habla con quien esté a cargo para asegurar que hay un lugar limpio y privado para ti. Algunas grandes empresas ya tienen programas para esto. Si planeas suplementar con fórmula para tu recién nacido, asegúrate de presentarle a tu bebé este concepto unas semanas antes de volver a trabajar.