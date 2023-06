Día Mundial de la Leche: conoce los beneficios de consumirla

La leche es un alimento muy completo a nivel nutricional, razón por la que es recomendada tanto para niños como adultos. Aprovechando que hoy es el Día Mundial de la Leche, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con la intención de reconocer la importancia de la leche como alimento mundial, te contamos cuáles son los beneficios de consumirla:

1. Fortalece los huesos

Este es uno de los aportes más conocidos de este alimento. Gracias a su alto contenido en calcio, ayuda a fortalecer los huesos y dientes, lo que reduce el riesgo de padecer osteoporosis, enfermedad caracterizada por una disminución de la densidad de los huesos a causa de la pérdida del tejido óseo normal. A su vez, la caseína, que representa el 80 % del valor proteico de dicho alimento, estabiliza y repara el esmalte dental.

2. Es fuente de energía

La leche, explican desde la FAO, proporciona nutrientes esenciales y es una fuente importante de energía alimentaria, proteínas de alta calidad y grasas. Este alimento puede contribuir considerablemente a la ingesta necesaria de nutrientes como el calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico. Asimismo, la lactosa (azúcar de la leche) puede actuar como prebiótico, contribuyendo al crecimiento de microorganismos beneficiosos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/01/leche-otra-2-23a4403d.jpg

3. Aumenta la masa muscular

Su consumo es incluso recomendado para deportistas y personas que se ejercitan con frecuencia. Como la leche contiene caseína y suero, proteínas cargadas del aminoácido leucina, apoya el aumento a corto y largo plazo en los niveles de proteína muscular, permitiendo un mayor nivel de crecimiento muscular.

4. Regula la presión arterial

"Reemplazar en parte los carbohidratos refinados por alimentos o bebidas de alto contenido en proteína de soja o leche puede ayudar a prevenir y tratar la presión arterial alta", afirma el doctor Jiang He, epidemiólogo de la Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine en Nueva Orleans e investigador. Los participantes de un estudio realizado por el galeno que tomaron un suplemento de proteína de leche presentaron una presión arterial sistólica 2,3 mmHg más baja que cuando tomaron un suplemento de hidratos de carbono refinados.

5. Reduce el colesterol malo

De los ácidos grasos que contiene este alimento, cerca de una tercera parte está compuesta por ácido oleico. Los ácidos grasos monoinsaturados ayudan a reducir los triglicéridos y el LDL (lo que se conoce como colesterol malo), al igual que el aumento del colesterol bueno o HDL.