El rol de la mujer en el hogar

Ser mujer, esposa o madre en un país Latinoamericano es una tarea difícil. En una conferencia organizada por Mafre Salud e impartida por Claudia Simó la especialista explica cuál es el rol de la mujer en una sociedad que la ataca.

"Estamos siendo muy atacadas por nuestro rol como mujeres y madres", dijo la educadora en el encuentro virtual. Al mismo tiempo, destacó un estudio que se realizó sobre las madres en Latinoamérica donde asegura que las familias en esta zona son matricentradas.

Familias matricentradas Al llegar los españoles se implanto un nuevo modelo de familia, en el que la madre se encargaba de cuidar a sus hijos y esposo, y el padre buscaba los medios económicos para mantener la familia. En este tipo de familia la mujer en la líder y tiene el mayor peso en la crianza, cuidado y educación d sus hijos.

"Como mujeres venimos con una carga increíble con lo que se espera de nosotras. No importa cuál sea tu circunstancia o tu posición, existe una alta expectativa de cómo debemos ser como mujeres y como madres", manifiesta la coach.

Rol e importancia de la madre en la familia

Claudia asegura que como madre cada mujer tiene cinco roles, dependiendo de la etapa en la que están los hijos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/01/shutterstock1968250909-scaled-82ec9033.jpg

Nutrir, cuidar y asegurara que esa criatura sobreviva: este periodo incluye desde que nace la creatura hasta los 36 meses. En este momento la prioridad es nutrir y cuidar ese bebé. Este rol es muy agotador, porque demanda mucho de la madre.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/01/281-d1ec4570.jpg

Ayudar a configurar y adquirir la identidad del niño: esto es desde la concepción hasta los 7 años. En esta etapa el niño adsorbe desde que está en el útero de la madre hasta la edad de 7 años. Influye cada comportamiento o modelo que utilizamos con él bebe. Como lo tocamos, como lo miramos, lo que decimos, como lo reconocemos, todo. Aquí se construye la primera identidad de tu hijo. Nadie debe tener mayor incidencia que papi o mami, pero todos lo que están a su alrededor forman identidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/01/shutterstock578217337800x480-f9376703.jpg

Educadora y referencia para los hijos: (7 a 13 años) aquí hay que trasmitir todos los valores y creencias. En esta etapa hay que hacer un trabajo delicado. Aquí se construye poco a poco con el hacer los códigos y el comportamiento que según tu familia es lo adecuado y lo correcto. En esta etapa se desarrollan las costumbres y todo lo que forma a una persona. "Somos referencia de seguridad, nuestros hijos deben sentir que pertenecen al sistema familiar".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/01/relacion-mama-e-hija-distanciamiento-04-2cb07774.jpg

4. Ser guía: aquí es que se trabaja con los adolescentes. Cuando ellos llegan a esta etapa deben iniciar hacer crisis, para desarrollar su segunda identidad. Esta etapa puede iniciar a los 12 años y culmina a los 25, cuando el cerebro humano alcanza su mayor madures. "Si tu hijo esta iniciando esta etapa: paciencia, que ahora es que falta y si no es así preocúpate".

Según explica Claudia cuando un adolescente es tranquilo y no desarrolla la rebeldía y las crisis propias de su edad, puede ser un indicador de que algo anda mal. Entre las posibilidades negativas de una conducta juiciosa esta: no quiere crecer o está caminando una adultez sin criterio donde no cuestiona nada y cuando adulto se corre el riesgo de que se incluya en dinámicas dependientes, donde no tendrá voz.

Cuando los hijos tienen entre 12 y 25 años el rol de la madre es ser guía. "Aquí se debe haber más dialogo, debes preguntarle cómo se siente, que hizo en el día... Y sí, debemos asegurarnos que cumpla sus obligaciones, pero desde el dialogo".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/01/frases-para-abuelas74e9eb312304140940241280x886-7c0b91f1.jpg

5. Acompañante: en esta etapa no podemos obligar a los hijos a nada. No podemos decirles que novia tener, que transporte utilizar, cuantas materias inscribir, que trabajo tomar, que ropa vestir, etc. "Puedes darles consejos, pero debemos permitir que tomen sus propias decisiones. Y dejarles saber que toda decisión implica una renuncia", dice.

"Amar a los hijos por quienes son y por quienes no son, con la ayuda del señor. Sostenerlos, servirles con ternura y sabiduría. Hay muchas madres que no conocen a sus hijos, sino que conocen al ideal de hijo que quieren tener", manifiesta.

La especialista de la conducta entiende que el mundo está en un momento histórico distinto al de los padres de la generación Y, generación X o baby Boomers. Y esta etapa también trae sus variantes que hacen de la crianza un proceso distinto que requiere de formas nuevas para abordarla.

También dijo: "no todas las batallas se libran con los hijos", al referirse que en ocasiones es prudente no pelear, no discutir o no insistir con algo, por la paz y la armonía de sí misma.

El rol de la mujer en la familia como esposa

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/01/como-mejorar-relacion-experto-revela-7-claves-ser-feliz-con-pareja-1024581-3d4c084b.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/01/como-mejorar-relacion-experto-revela-7-claves-ser-feliz-con-pareja-1024581-3d4c084b.jpg

Para abordar este tema Claudia recurrió a las "enseñanzas" de la abuela para explicar el rol de la mujer como esposa en la familia.

Enseñanzas de la abuela

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/01/carta-mi-abuela-prin-f77fa68a.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/01/carta-mi-abuela-prin-f77fa68a.jpg

El hombre es la cabeza de la familia, pero la mujer es el cuello que mueve la cabeza para donde ella quiera con elegancia, prudencia y discreción.

El secreto para un largo matrimonio es tener mala memoria.

"Es importante el rol de la esposa en la familia porque ella es la co-líder del hogar junto a su esposo", dice.

Pirámide de prioridades

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/01/dia-mujer-5-ideas-sobre-que-puedes-hacer-tu-dia-898210-9d0fd674.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/01/dia-mujer-5-ideas-sobre-que-puedes-hacer-tu-dia-898210-9d0fd674.jpg

1. Usted y dios: para las mujeres que creen en Dios es importante tener a dios en el primer espacio.

2. Usted y usted: en segundo lugar, debe seguir usted entre sus prioridades.

3. Usted y su esposo: Claudia dice que su esposo debe estar en el tercer lugar, porque si está todo bien con su compañero podrá también ser una mejor mujer y mejor madre para sus hijos.

4. Usted y su hijo: sus hijos deben ocupar el cuarto espacio de la lista de prioridades, porque si estás bien con dios, bien contigo y tienes a tu pareja como equipo tus hijos desde el cuarto lugar tendrán también el amor y el cuidado adecuado.

"Se debe construir una identidad familiar, para que cuando tu hijo salga afuera identifique lo diferente y lo similar a la suya".