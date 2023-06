Cáncer de próstata: ¿si hay síntomas es porque está en una etapa avanzada?

Cada 11 de junio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata, con el fin de crear consciencia sobre esta enfermedad, que es el cuarto cáncer más diagnosticado en el mundo y la segunda causa de muerte por malignidad en la población masculina, según la OMS.

El problema con este mal es que, muchas veces, no provoca síntomas o lo hace cuando se encuentra en estadios muy avanzados. Es por ello que los profesionales del área hacen énfasis en realizarse chequeos prostáticos preventivos y regulares.

El doctor Erick Grullón, urólogo del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (Cemdoe), aclara que el cáncer de próstata no presenta indicios particulares que puedan definirse como exclusivos de la enfermedad. Sin embargo, dice que los más comunes están relacionados con el crecimiento prostático.

Sentir la necesidad de levantarse de noche con mucha frecuencia a orinar, tener que realizar esfuerzos para iniciar la micción, sangre en la orina o el semen, disminución de la fuerza e intensidad del chorro miccional, disfunción eréctil, dolor en la cadera, columna vertebral, costillas y otras áreas son algunos de los indicios a los que hay que prestar atención.

"Estos síntomas hacen que el paciente decida acudir a la consulta del urólogo, en donde luego de la evaluación exhaustiva y con parámetros del examen físico o de analíticas se identifica la enfermedad tras una biopsia de la glándula prostática", refiere Grullón.

El especialista explica que los síntomas mencionados por lo regular indican un crecimiento de la próstata que bien puede ser benigno, por lo que su presencia no siempre indica que el cáncer se encuentra en un estadio avanzado. "No es necesario que los síntomas estén presentes para que se trate de una etapa avanzada", señala. No acudir a consulta ante ellos es lo que trae como consecuencia un diagnóstico tardío.

Tratamientos

Para la detección existe una prueba de referencia: la medición del antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en inglés), que se mide en una simple analítica de sangre.

En la actualidad, se disponen de una amplia variedad de opciones de tratamiento del cáncer de próstata. El indicado para cada paciente, refiere Grullón, depende de la etapa en la que sea diagnosticada la persona.

"Va desde la vigilancia activa, hormono terapia, terapia con ultra sonido de alta intensidad o HIFU o crioterapia. En las etapas de metástasis o donde la reactivación bioquímica de la enfermedad ha surgido, los súper andrógenos, que como la Ezalutamida, Apalutamida, Abiraterona han ayudado mucho con mejorar la prolongación y calidad de vida del paciente", dice.

La esperanza de vida en pacientes diagnosticados a tiempo es de 100 %. Ya cuando hay metástasis diseminadas, la expectativa se reduce a un 32 %. Sin embargo, con el advenimiento de nuevas opciones terapéuticas, farmacológicas y retratamientos con radioterapia corporal estereotáctica (SBRT), esta expectativa del paciente con reactivación bioquímica de la enfermedad va superándose cada día más.

Recomendaciones generales para prevenirlo

Desde el portal de la Clínica Mayo ofrecen las siguientes recomendaciones generales para reducir el riesgo de padecer cáncer de próstata:

Seguir una dieta saludable rica en frutas y verduras.

Hacer ejercicio la mayoría de los días de la semana.

Mantener un peso saludable.

Hablar con tu médico sobre un aumento en el riesgo de la enfermedad.

"El no acudir regularmente al urólogo, por ignorancia o descuido, trae como consecuencia que ya sea diagnosticado en etapa avanzada, independiente de tener o no sintomas" Erick Grullón Urólogo de Cemdoe “