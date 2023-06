Ron Barceló destila la magia del arce con Barceló Imperial Maple Cask

En el mundo de los destilados Ron Barceló es una marca de renombre internacional que es reconocida por la alta calidad de sus productos, una realidad que se refleja en la más reciente bebida espirituosa que ha lanzado, Barceló Imperial Maple Cask. Esta es la nueva integrante de la serie de rones premium conocida como Rare Blends Collection, y Otto Flores, embajador global de la marca de Ron Dominicano Barceló, comparte los detalles que hacen de este elegante líquido una experiencia única y digno integrante de la marca Ron Barceló.

¿En qué se diferencia el Barceló Imperial Maple Cask de los demás destilados que forman parte del Rare Blends Collection?

Rare Blends es un trio de rones (Maple Cask, Porto Cask y Mizunara Cask) que pertenecen al portafolio súper premium y nacen de Barceló Imperial. Cada uno de ellos tiene una diferencia entre sí y el punto en común es que se derivan de Barceló Imperial, que fue el primer ron premium de la República Dominicana. ¿Qué pasa? Barceló Imperial se envejece hasta diez años en barricas de roble tostado medio. Es un roble tradicional de perfil premium y Porto Cask utiliza las reservas de Barceló Imperial y se deja envejecer dos años en madera de vino Oporto. Mizunara Cask, que va a ser el último a lanzarse, termina en barricas vírgenes de roble japonés, pero en el caso de Mapel Cask, es el único en todo el portafolio que descansa, no en barrica, sino en madera de arce. Es el único ron del portafolio que tiene un descanso en un tipo de madera distinta a la madera del roble habitual, ya sea europea, americana o japonesa. Y, aparte de todo, es el único en el portafolio que se destila en alambique y no en columnas de destilación. Podemos decir que las diferencias particulares son que su destilación se deriva del alambique y no del proceso habitual de columnas de destilación continua y que su terminación se descansaba en madera, en este caso madera de arce.

¿Cómo llegan a Maple Cask y a esa forma tan diferente de preparar un destilado?

Nosotros nos caracterizamos por ser una marca innovadora y, para citar algunos ejemplos, fuimos la primera marca ronera en lanzar un ron blanco súper premium, la primera ronera en sacar un ron premium en general con Barceló Imperial, y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Nos fuimos dando cuenta por estudios mercadológicos que los consumidores en todo el mundo estaban buscando notas distintas en cada categoría, ya sea whiskey o ginebra, y el ron no es la excepción. Aparte de todo eso, también se veía la implementación de barricas con usos previos en otras categorías. Por ejemplo, en la categoría del whiskey se están utilizando barricas de rones y así sucesivamente. Nosotros, al buscar cómo desarrollar propiedades o perfiles diferenciadores, partimos de Barceló Imperial como una extensión de línea y empezamos a probar con diferentes usos de madera. Ya teníamos una base de la utilización de barricas de vino con el Premium Blend 40 Aniversario, lo utilizamos para Porto, y ya sabíamos del uso de madera japonesa. En el caso de arce nos dimos cuenta que, al descansar el arce en ron envejecido, tenemos unas notas sutiles, sedosas y dulzonas, pero no podíamos construir una barrica de arce porque no es un árbol maleable ni poroso como el roble. Entonces, ¿cómo integramos el arce? Básicamente como si fuese un maridaje o un casamiento. Colocamos los listones que son cortes de madera similares a las duelas que son cada una esas estibas que conforman el contorno de la barrica, pero dentro de una madera ya de roble, y ahí sacamos esas notas puntales del arce. Es como si fuera una maceración del arce dentro del envejecido del Barceló Imperial.

¿Cuáles platos son ideales para maridar el Barceló Imperial Maple Cask?

Dentro de su segmento de rones súper Premium, Maple Cask es bastante versátil y se puede maridar con cortes de carne roja, pero también se puede maridar con comida japonesa, se puede maridar con cigarros, especialmente aquellos elegantes que sus hojas han sido añejadas en barricas. Asimismo, se puede maridar con postres a base de chocolate y crema de leche. O sea, hay un gran espectro de platos y otros productos con los cuales se puede maridar Maple Cask.

¿Qué nos puede decir de las características del consumidor dominicano de ron en comparación con los consumidores del mercado internacional?

El consumidor dominicano es un consumidor exigente. Nosotros en la República Dominicana somos un país ronero, el groso de nuestro consumo va en cerveza y ron. Entonces, el consumidor del extranjero, especialmente de aquellos países que marcan la pauta en otros rubros, digamos en Estados Unidos, Alemania, Francia y España, tienen dos formas de consumo: el producto solo o en coctelería cuando salen a un bar. En República Dominicana, aparte de consumir de esas dos formas, está servirlo sobre hielo, especialmente por nuestro clima, pero también solemos mezclarlo con agua de aloe, con refresco de lima o limón y con jugo de manzana. Esas son las formas de mezclar que tiene el consumidor habitual cuando está en un espacio fuera de un restaurante o fuera de su hogar, pero este tipo de producto se orienta más para consumirlo solo sobre hielo porque tienen unas bondades que nosotros como marca hemos destinado más a proveer una experiencia al paladar y lo sentidos de los consumidores. La idea es que tomen el tiempo de probarlo solo para que lo descubran y ya luego, si quieren, mezclarlo con el combinado habitual.

¿Qué detalles toman en cuenta al crear un nuevo destilado?

Primero, las tendencias, luego los espectros de envejecidos que tenemos para satisfacer esas tendencias, la disponibilidad de barricas, las diferentes regiones, las diferentes edades y, para el momento de conceptualizarlo, siempre tomamos en cuenta a la República Dominicana como mercado base origen de la marca. En segundo lugar, pero no menos importante, también tomamos en cuenta los mercados foco para ese producto y ellos en sí van a jugar un papel importante en el nicho para satisfacer, el volumen que vamos a intentar captar, y a partir de ahí realizamos la formulación del producto, el lanzamiento y nos enfocamos hacia esos mercados.

¿Hay planes para seguir agregando más destilados al Rare Blends Collection?

Sí, la extensión de línea Rare Blands seguirá ampliando. Hasta el momento hemos lanzado para el público general de la República Dominicana el Maple Cask, pero el Mizunara Cask estará disponible en las tiendas libres de impuestos o Duty Free y a futuro sí pensamos ampliar. El ron va evolucionando, va fortaleciendo o afianzando pasos con apuestas como el Maple Cask. Estos son apuestas súper elegantes que dan ese toque etílico al paladar y vienen a aportar una experiencia única al consumidor.