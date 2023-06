Hoy es Yellow Day, el día más feliz del año

¿Sabías que el 20 de junio de cada año es el día más feliz del año? Conocido como Yellow Day (Día Amarillo), esta celebración está relacionada con el fin de la primavera y el inicio del verano. Es una tradición que empezó en el 2005 gracias a un fundamento matemático certificado por Cliff Arnall, psicólogo e investigador del Centro de Aprendizaje de Lifelong de la Universidad de Cardiff.

Según la psicología del color, el amarillo simboliza felicidad, optimismo, diversión, inteligencia y creatividad, así como también la luz, el sol y la energía. Es decir, es un tono vibrante que evoca sentimientos agradables, nos anima a vivir el momento con alegría y nos llena de vitalidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/20/felicidad-2-ea805443.jpg

La elección del 20 de junio no es fortuita. Según Arnall, el Yellow Day tenía que caer la tercera semana de junio, que es cuando las personas experimentan mayores niveles de felicidad y bienestar. Su fórmula es la siguiente: O+(NxS)+Cpm/T+He. (O de "Outside" en inglés. Representa que pasamos más tiempo realizando actividades al aire libre. N de "Naturaleza" por la conexión y disfrute del medio ambiente a lo largo de estos días. S porque aumenta la "Socialización" con familiares y amistades. CPM representa también parte de nuestra infancia y juventud con los recuerdos de aquellos veranos de vacaciones infinitas. T porque son fechas con las temperaturas cálidas que dan paso al verano. He significa "vacaciones").

Cabe recordar que Cliff Arnall también ideó la fórmula del 'Blue Monday', el lunes más triste del año, que tiene lugar el tercer lunes de enero. El experto pensó que también era necesario dar evidencia de aquello que nos hace felices y ponerle un día. Fue entonces que creó el día más feliz del año.