Sigue estos consejos para ahorrar al usar tu aire acondicionado

Aunque el verano inició formalmente hoy, 21 de junio, en las últimas semanas se han registrado altas temperaturas en República Dominicana que hacen que el aire acondicionado sea casi una necesidad en nuestro hogar para estar cómodos.

Si bien es cierto que el uso de este artefacto supone un aumento en la factura energética (lo que muchas veces impide que les saquemos mayor provecho), existen algunos trucos que, al ponerlos en práctica, pueden dar como resultado un ahorro significativo. Aquí cinco consejos que nos comparten desde la empresa Daikin para el buen uso de los aires acondicionados en esta temporada.

1. Mantén los espacios totalmente cerrados

Lo primero que debes tener presente para el ahorro energético es aislar la estancia que se está refrescando para que el frío no se pierda. Procura cerrar bien las puertas y ventanas para que no se escape el aire. Recuerda que mientras más escapes haya en la habitación, más tardará en refrescarse.

2. Regula adecuadamente la temperatura

Lo ideal es mantenerla entre los 22º y los 25ºC. Según aumente la humedad será necesario reducir la temperatura para mantener la misma sensación térmica. La temperatura recomendada en los meses de verano es de 25º C. Una diferencia con la temperatura exterior de más de 12º C no es saludable y cada grado que disminuya la temperatura estará consumiendo un 8 % más de energía.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/21/aire-acondicionado-2-f2cd89f0.jpg

3. Asegúrate de que el equipo esté en óptimas condiciones

Es importante que el sistema de aire acondicionado esté limpio, en especial los filtros, porque si no filtran bien, consumirá más. Para limpiarlos basta con solo pasar un paño húmedo.

4. Ventila en el momento adecuado

Lo mejor es hacerlo por la noche o a primera hora de la mañana, antes de que el sol dé directamente sobre la vivienda (es suficiente con 10 minutos). El resto del día, mejor mantener la casa en penumbra, evitando así aumentar la temperatura de tu hogar.

5. Elige el equipo que se ajuste a tu necesidad

No es lo mismo refrigerar un espacio pequeño a ventilar una habitación en la que el sol da durante más tiempo. Para cada caso podrás elegir un aparato u otro y así conseguir mayor eficiencia energética. Por eso es importante que busques orientación de profesionales a la hora de comprar un aire.