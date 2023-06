"Spider-Man: Across the Spider-Verse" vuelve a encabezar las taquillas

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" volvió a poner su telaraña en la cima de las recaudaciones en taquilla en los cines Norteamiericanos, mientras que "The Flash" sufrió una caída más rápida que el veloz personaje de la película.

La secuela animada de Spidey —protagonizada por Shameik Moore como el adolescente lanzador de telarañas Miles Morales— recuperó el puesto número 1 en su cuarta semana en los cines de Norteamérica con una recaudación de 19,3 millones de dólares. La cifra más reciente ayudó a que la película de Sony alcanzara los 317,1 millones de dólares a nivel nacional en Estados Unidos y la impresionante cifra de 560,3 millones de dólares en todo el mundo.

"Es muy raro que una película como esta se abra paso con su telaraña y vuelva al primer puesto", dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de comunicación en Comscore. "Es un testimonio de la calidad del filme. Este es un mercado de cintas de verano muy competitivo y concurrido. Y, sin embargo, 'Spider-Man: Across the Spider-Verse' se ha distinguido como una de las películas más populares de esta temporada".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/26/images-03e6b2d9.jpg

"Spider-Verse" superó a "Elemental", que ocupó el segundo lugar por segunda semana consecutiva con un estimado de 18,5 millones de dólares. La película se mantuvo en ese sitio después de experimentar el peor estreno de tres días para una cinta de Pixar la semana pasada.

Ningún otro filme tuvo una caída tan drástica que "The Flash", con una recaudación de 15,2 millones de dólares. En su segunda semana, la cinta de superhéroes de DC y Warner Bros, protagonizada por Ezra Miller, cayó un 72% tras recaudar uns mediocres 55 millones de dólares en su estreno. Su presupuesto de producción fue de 200 millones.

"Transformers: Rise of the Beasts" ocupó el quinto lugar con 11,6 millones de dólares en su tercera semana, para un total de 122,9 millones. Se colocó por delante de "Asteroid City" de Wes Anderson, cinta a la que le fue mejor de lo esperado con 9 millones.

A continuación, las diez películas más taquilleras del viernes al dominó en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas se daran a conocer el lunes:

1. "Spider-Man: Across the Spider-Verse", 19,3 millones de dólares.

2. "Elemental", 18,4 millones.

3. The Flash", 15,2 millones.

4. "Sin sentimientos duros", 15,1 millones.

5. "Transformers: Rise of the Beasts", 11,6 millones.

6. "Ciudad Asteroide", 9 millones.

7. "La Sirenita", 8,6 millones.

8. "Guardianes de la Galaxia vol. 3" 3,5 millones.

9. "El ennegrecimiento", 3 millones.