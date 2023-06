¿Por qué triunfa la polarización (conflictos) en las redes sociales?

A propósito del Día Mundial de las Redes Sociales este próximo 30 de junio, Llorente y Cuenca compartió con este medio el comunicado donde según el estudio de LLYC, "The Hidden Drug", el nivel de polarización en Iberoamérica creció casi un 40% durante los últimos cinco años.

"Podemos observar las expresiones de la polarización en prácticamente todos los ámbitos de la vida social, pero es en la conversación pública es donde se encuentra el terreno más fértil para su desarrollo y evolución", afirma.

Además, plnatea que existen evidencias de que nuestro cerebro está "programado" para la polarización. Ciertas teorías señalan que, cuando un individuo define sus posiciones políticas, el cerebro se centra en aferrarse a ellas; otras afirman que, cuando algunas personas son propensas a mostrar tolerancia o apertura, luego "se dan permiso" para sostener visiones cerradas o intolerantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/27/la-polarizacion-1ca9c343.jpg

A ello hay que sumar que el debate social es tan amplio que resulta prácticamente inabarcable. Cualquier cuestión, por menor que sea, puede elevarse a la categoría de objeto de discusión: basta con que dos lo quieran.

Polarizacón: "La polarización son las diferencias que se vuelven oposiciones porque se manifiestan como conflictos; conflictos más o menos intensos. El concepto intuitivo de polarización lo que nos dice es que esos conflictos en algún momento se estructuran".

Así lo contrastaba el estudio The Hidden Drug, elaborado en 2022 por la consultora de comunicación, marketing y asuntos públicos LLYC. El nivel de polarización en Iberoamérica creció casi un 40% en los últimos cinco años, y cada año más personas participan de conversaciones polarizantes en redes sociales. Desde la llegada de la pandemia, el nivel de involucramiento o engagement en conversaciones polarizantes crece a niveles del 8% al año en Iberoamérica y hasta un 15% en EE. UU.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/27/images-1-ef32ab64.jpg

La adicción a las redes, y en especial a contenidos polarizantes, genera, tanto en las personas como en la sociedad, síntomas similares a los de una droga tipo C con síntomas que pueden ocasionar la pérdida de control, la absorción a nivel mental o la alteración grave del funcionamiento diario de la persona.

Al respecto, David González Natal, socio y director general de la Región Norte de LLYC, comentó: "Vivimos en una sociedad adicta al conflicto, una adicción que se ve potenciada por el uso de redes sociales que ayudan a reforzar nuestras propias opiniones y prejuicios, alejándonos del consenso general. Más allá de los datos, que son muy reveladores, el principal valor de The Hidden Drug es invitarnos a todos a reflexionar y a encontrar espacios de diálogo y conciliación con los otros".

República Dominicana

Con relación a datos de la República Dominicana, el aborto es el tema que más notoriedad tiene y más polariza a la ciudadanía dominicana. El racismo y el feminismo son las siguientes temáticas identificadas. Adentrándonos más en los temas que han registrado la mayor adicción, sobresale el racismo, con un crecimiento de 4.4 veces en los últimos 5 años, y el aborto, con un incremento de 3.3 en su volumen en el mismo periodo.

Ante esto, y con miras a crear conciencia sobre el creciente impacto negativo de estos indicadores en nuestra sociedad, LLYC presentó la campaña "The Hidden Drug", activación que lleva el mismo nombre del estudio en colaboración con expertos como Mariano Sigman, neurocientífico y autor de "El poder de las palabras"; Patricia Fernández, psicóloga Clínica del Hospital Ramón y Cajal; y Belén Carrasco, investigadora senior y directora adjunta de Eyes on Russia, Centre for Information Resilience.

Esta campaña, cuyo elemento principal es una pieza audiovisual, busca llevar a la reflexión acerca de cómo la adicción a las redes sociales, en determinados casos, alcanza el rango de droga: una droga escondida tras la aparente normalidad del uso de estas plataformas digitales. El informe completo puede descargarse en ideas.llorenteycuenca.com y la campaña en Youtube.