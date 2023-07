Siete preguntas comunes en una entrevista de trabajo (y cómo responderlas)

Las entrevistas de trabajo son momentos cruciales en los que tienes la oportunidad de mostrar tus habilidades y convencer a los reclutadores de que eres la persona ideal para el puesto. Prepararse adecuadamente para estas entrevistas implica no solo investigar sobre la empresa y el puesto, sino también entender que no hay una fórmula perfecta para salir airoso, por eso es importante que estés claro de tus fortalezas, pero sobre todo ser honesto al momento de responder.

De la mano de la experta en gestión estratégica del capital humano y en bienestar organizacional Luisa Bernhardt Franco (@luisabernhardt), te compartimos siete de las preguntas más comunes en una entrevista de trabajo y cómo responderlas para sobresalir entre los demás candidatos.

1. Háblame de ti

Cuando te hagan esta clásica pregunta, es importante aprovecharla al máximo para causar una buena impresión. En lugar de simplemente enumerar tu historial laboral o académico como si fuera una lista de supermercado, utiliza esta oportunidad para resaltar tus logros más relevantes y las habilidades que se relacionen directamente con el puesto al que estás aplicando.

Puedes mencionar proyectos relevantes en los que hayas participado, logros que hayas alcanzado, reconocimientos que hayas recibido o habilidades clave que poseas y que sean importantes para el puesto. Recuerda utilizar ejemplos concretos y datos cuantificables para respaldar tus afirmaciones, así como mantener tu respuesta breve y enfocada en los aspectos más relevantes para el puesto. Evita divagar o incluir detalles innecesarios.

2. ¿Cuáles son tus fortalezas?

Es importante que selecciones aquellas que sean más relevantes para el trabajo al que estás aplicando. Piensa en habilidades y características que te distingan y que sean valoradas.

Por ejemplo, si una de tus fortalezas es la capacidad de liderazgo, puedes mencionar un proyecto en el que hayas asumido este rol y hayas logrado motivar y guiar al equipo hacia el logro de los objetivos. Si tienes habilidades de resolución de problemas, puedes mencionar una situación en la que hayas identificado un desafío, desarrollado soluciones efectivas y alcanzado resultados exitosos.

Recuerda que las fortalezas pueden variar según el puesto y la industria o rubro de la organización. Por eso es importante adaptar tus respuestas a las necesidades específicas del puesto al que estás aplicando. Además, huye de mencionar fortalezas genéricas o clichés, como "soy trabajador" porque ninguna persona a la que no le guste trabajar, aplica a una vacante, por lo que esto se cae de la mata. En su lugar, destaca aquellas habilidades y características que realmente te diferencien.

3. ¿Cuáles son tus debilidades?

Es una de las preguntas buscapié, pero tranquilo, es importante abordar esta pregunta de manera honesta pero estratégica, por lo que en lugar de mencionar una debilidad que pueda afectar significativamente tu capacidad para desempeñar el trabajo, es recomendable elegir una debilidad menor y enfocarte en cómo has trabajado en mejorarla.

Por ejemplo, podrías mencionar que en el pasado has tenido dificultades para delegar tareas debido a tu deseo de hacerlo todo tú mismo. Sin embargo, luego podrías explicar cómo has aprendido a confiar en tus compañeros de equipo y a asignar tareas de manera efectiva, lo que te ha permitido enfocarte en tareas de mayor importancia y maximizar la productividad del equipo. Y, por favor, no respondas con la tan usada debilidad de ser "perfeccionista".

4. ¿Cuáles son tus expectativas salariales?

Cuando se te pregunte sobre tus expectativas salariales, es importante ser estratégico al responder. Primero, es recomendable investigar previamente el rango salarial promedio para el puesto al que estás aplicando en tu industria y ubicación, esto te dará una idea de cuál puede ser un rango realista y competitivo.

Puedes mencionar que estás abierto a discutir el salario en función de los detalles específicos del puesto, como la responsabilidad, el nivel de experiencia requerido y los beneficios ofrecidos. Ten presente que en ocasiones el salario puede ser compensado con otros beneficios como la formación, bonos, asignaciones, etc. Amplía tu rango de visión y ve más allá de la curva.

Si el entrevistador insiste en que especifiques una cifra, puedes proporcionar un rango amplio basado en tu investigación previa, teniendo en cuenta tus habilidades y experiencia. Recuerda que la negociación salarial puede ocurrir más adelante en el proceso de contratación.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/07/luisa-bernhardt-2-7dbed83f.jpg

"La clave para responder con éxito a estas preguntas es la confianza en ti mismo y ser auténtico" Luisa Bernhardt Franco Experta en gestión humana “

5. ¿Por qué estás interesado/a en esta posición/empresa?

Es fundamental demostrar un interés real y conexión con la empresa, y no que se vea que es porque estás desempleado y le estas tirando a todo a ver que se te pega.

Esto se logra a través de una investigación de la empresa previa a la entrevista, ya sea a través de las redes sociales, la página web o de conocidos. Explora, lee sobre su historia, sus valores y su cultura organizacional. Además, examina los proyectos en los que han estado involucrados, las iniciativas que han llevado a cabo, los productos o servicios que ofrecen y cómo se destacan en su industria.

Al demostrar tu conexión con la empresa, estarás transmitiendo tu entusiasmo, compromiso e interés, lo cual puede marcar la diferencia en la percepción que el entrevistador tiene de ti como candidato.

6. ¿Por qué dejaste tu empleo anterior?

Sé honesto y profesional al responder. Si fuiste despedido por baja productividad, reducción de personal o algún otro inconveniente no relacionado con el ambiente ético, dilo. La diferencia está en cómo decirlo.

Evita hablar negativamente de tu empleador anterior o de las circunstancias que te llevaron a dejar ese trabajo, en caso de que hayas renunciado. En lugar de eso, enfócate en tus deseos de crecer profesionalmente, las nuevas oportunidades y el deseo de buscar nuevos desafíos y metas. Nadie confía en alguien que critica su empleo anterior, porque si eso es con alguien que acabas de conocer, imagínate qué pasaría si en el nuevo trabajo sucede algo que no te gusta. Probablemente harás lo mismo.

7. ¿Tienes alguna pregunta para nosotros?

Al cierre de la entrevista, es muy probable que surja esta pregunta. Este es un momento que debes aprovechar para hacer preguntas relevantes sobre la empresa, la cultura laboral, las oportunidades de crecimiento y desarrollo o cualquier otro aspecto que sea importante para ti y te brinde la oportunidad de evaluar si es el ambiente de trabajo que estás buscando.

A continuación, algunas preguntas que podrías hacer. Recuerda que son solo una guía y puedes adaptarlas según tus necesidades e intereses específicos. Lo más importante es que demuestres tu curiosidad y tu deseo de comprender mejor la empresa y el puesto al que estás aplicando.

¿Cómo describirían la cultura de la empresa?

¿Qué valores consideran fundamentales para su equipo?

¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional dentro de la empresa?

¿Cómo se fomenta la colaboración y el trabajo en equipo en esta organización?

¿Qué tipo de proyectos emocionantes están en marcha actualmente en el equipo o departamento al que estaría ingresando?

¿Cuál es la filosofía de la empresa en cuanto al equilibrio entre el trabajo y la vida personal?

¿Cómo se apoya el aprendizaje y la formación continua en la empresa?

¿Cuál es el siguiente paso del proceso de selección y cuándo puedo esperar recibir una respuesta?