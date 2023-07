Día Mundial del Perro: ¿cuál es la raza que mejor va contigo?

Elegir un perro como mascota no siempre es tarea fácil. Aunque lo normal es que nos dejemos llevar por lo tierno y cariñoso que se vea el can para decir: ¡lo quiero!, la realidad es que seleccionar a quien será el nuevo miembro de la familia amerita mucho más que solo fijarte en lo estético.

¿Llevas un estilo de vida ajetreado o dispones de mucho tiempo?, ¿tienes espacio suficiente en casa o es reducido?, ¿qué pasa si tienes niños? Son algunas de las preguntas que debes hacerte antes de tomar la decisión. Una vez tengas las respuestas, entonces es hora de elegir.

El adiestrador canino profesional y propietario de Dog Training Service RD, José David Lora, comparte las consideraciones que debes tomar en cuenta para que lo hagas de acuerdo a tus necesidades.

Canes de trabajo

Razas: Pastor Alemán, Gran boyero suizo, Rottweiller, Dóberman, Labrador, Retreiver, Golden retreiver, etc.

Estos perros se especializan en trabajos como búsqueda y rescate de personas, además de la detección de sustancias narcóticas o explosivas. Sin embargo, el experto asegura que perfectamente pueden ser razas para tener en casas con patio.

Eso sí, aclara que estos perros no son tu mejor opción si trabajas ocho horas al día o llevas un estilo de vida muy ajetreado, pues al verse mucho tiempo solos, pueden caer en la ansiedad y desarrollar malas conductas, como morder muebles del hogar, para eliminar el estrés. Son ideales para personas atléticas a las que les gusta practicar deportes con canes.

Perro guardianes

Razas: Pastor Alemán, Pastor belga malinois, American pitbull terrier, bóxer, Dóberman, Rottweiller, entre otros.

Un perro guardián es aquel que defiende su vida y la de su propietario. Un punto importante sobre estas razas que destaca José David es que deben ser entrenados correctamente para cumplir con dicha función, sin mostrar conductas agresivas frente a niños o personas desconocidas que no representen ningún peligro.

Dada su naturaleza, pueden ser ideales para ti si pasas mucho tiempo fuera de casa y lo que necesitas es un perro que cuide tu vivienda mientras no estés. Pero, ojo, tampoco es para que los dejes solos todo el tiempo, pues, como toda mascota, requieren cuidado. Al igual que los perros de trabajo, por su tamaño, lo más recomendable es tenerlos en viviendas espaciosas.

Amigos peludos de compañía

Razas: Pomeranian, Shitzu, Yorkshire terrier, Bulldog inglés, Bulldog francés, Chihuahua, etc.

Si vives en una casa pequeña o en apartamento, y el espacio es un problema para ti, definitivamente deberías considerar tener un perro de compañía. Además de que no crecerán demasiado, se adaptan perfectamente a estar en familia, son dóciles y pacientes.

Lo que debes saber de estas razas es que, pese a ser de bajo mantenimiento, requieren de mucha atención, ya que son muy juguetones y estar solos por mucho tiempo puede llevarlos a la depresión.

¿Y si tienes niños?

Tener pequeños en casa no debe ser un motivo que afecte tu decisión sobre cuál perro escoger. Esto porque, según José David, cualquier raza puede convivir con niños, siempre que esté debidamente educado.

"Los accidentes suceden cuando no tenemos perros equilibrados y cuando ese cachorro crece y no sabe cuál es su rol en determinado hogar. No sé les habitúa desde pequeño que en esa casa hay límites, y que tanto el niño como los demás miembros de la casa deben ser respetados", asegura.

El experto también dice que dedicarle el tiempo que cada can necesita y dejarlos que conecten con el medio ambiente, son factores claves para evitar las conductas agresivas.

A eso agrega que, independientemente de la raza, si una mascota estaba acostumbrada a estar rodeada de personas y de repente empieza quedarse sola mucho tiempo, es probable que presente conductas de hiperapego, trastornos obsesivos compulsivos o ansiedad por separación.

"Si le dedicas el tiempo adecuado y dejas que tenga contacto con el mundo exterior, será un perro equilibrado y las conductas no deseadas tendrán pocas probabilidades de aparecer", concluye.

Adoptar o comprar, esa es la cuestión Mucho se debate sobre si a la hora de adquirir una nueva mascota deberíamos adoptar o comprarla, una pregunta cuya respuesta es muy personal. Al menos así lo considera José David, quien dice que es un tema que debe pensar bien la familia, ya que, así como hay perros rescatados que se adaptan muy fácil a una nueva vida, hay otros que han sido víctimas de abuso, a los que muchas veces les cuesta convivir en familia. "Hoy en día los refugios de mascotas están a su capacidad máxima por malas decisiones que toman los propietarios. Tener una mascota es una responsabilidad como el trabajo, las relaciones de amistad, de pareja o la familia. Si no le vas a dedicar el tiempo que merece, mejor no compres ni adoptes".